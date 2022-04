Brutaler Angriff vor Tanzlokal in Mannheim: Zwei Männer in Haft

per Mail teilen

Das Amtsgericht Mannheim hat Haftbefehl gegen zwei Männer wegen versuchten Totschlags erlassen. Sie sollen vor einem Club eine Frau und einen 18-Jährigen brutal attackiert haben.

Tatort soll laut Polizei am 8. April ein Tanzlokal in der Mannheimer Innenstadt gewesen sein. Dort soll der ältere der beiden Verdächtigen eine 24-Jährige sexuell belästigt haben. Als der Mann zusammen mit seinem Bruder das Lokal verließ, stellte ihn die Frau laut Polizei zur Rede. Daraufhin soll er auf die Frau eingeschlagen und sie auch dann noch getreten haben, als sie schon am Boden lag.

Vor Tanzlokal in Mannheim: Mit Messer auf 18-Jährigen eingestochen

Dann griffen eine Zeugin und ein 18-Jähriger ein und wollten schlichten. Doch die beiden Brüder sollen dann den 18-Jährigen brutal angegriffen haben, der jüngere Bruder soll mit einem Messer auf ihn eingestochen haben. Dabei wurde laut Polizei eine Hauptarterie des 18-Jährigen getroffen. Der 18-Jährige kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus, wo er notoperiert wurde.

Brüder wurden identifiziert, festgenommen und inhaftiert

Durch Zeugenaussagen konnten die beiden tatverdächtigen Brüder identifiziert werden. Beide wurden kurz nach der Tat an ihren Wohnadressen festgenommen. Die Brüder wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Gegen sie wird weiter ermittelt.