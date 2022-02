Kein Mund-Nasen-Schutz: Männer schlagen Hotel-Mitarbeiter

Zwei Männer haben am Sonntagmorgen den Mitarbeiter eines Hotels in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) angegriffen. Die Männer hatten laut Polizei einchecken wollen, der Rezeptionist hatte sie zuvor gebeten, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Die beiden Männer weigerten sich und sollen den Rezeptionisten dann beleidigt und ins Gesicht geschlagen haben. Zudem randalierten sie in der Hotellobby und richteten Schäden an. Eine Fahndung nach den Männern blieb erfolglos. Sie sollen etwa 50 bis 55 Jahre alt sein und waren dunkel gekleidet. Einer hatte eine Glatze, der andere Mann trug kinnlanges, dunkles Haar und einen Vollbart.