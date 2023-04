per Mail teilen

Die Stadt Mannheim hat am Freitag erste Ergebnisse zu den Brandrauchversuchen im Fahrlachtunnel bekannt gegeben. Fehler wurden etwa bei der Lüftungsanlage festgestellt.

Die ersten Ergebnisse aus den Brandrauchversuchen im Mannheimer Fahrlachtunnel vor einer Woche zeigen laut Stadt vor allem zwei Mängel auf. Demnach arbeitet die Steuerung der Lüfter nicht vorschriftsmäßig. Zum anderen sei "bei einzelnen Versuchen die vorgegebene Zeit bei der Detektion (Feststellung) eines Brandes leicht überschritten worden", so Tunnel-Projektkoordinator Alexandre Hofen-Stein in einer Mitteilung der Stadt am Freitag. Diese Mängel könnten aber durch eine Umprogrammierung behoben werden.

Zeitplan für Tunnelöffnung soll eingehalten werden

Die Stadt hatte im März mitgeteilt, dass der Fahrlachtunnel Mitte/Ende Mai wieder für den Verkehr freigegeben werden soll. Es werde "mit Hochdruck daran gearbeitet", dass der Zeitplan eingehalten werden kann, so Hofen-Stein am Freitag.

"Nur wenn die Gesamtfunktionalität gegeben ist, kann der Tunnel öffnen.“

Neues Einsatzkonzept der Feuerwehr in Fahrlachtunnel getestet

Die Feuerwehr musste ihr Einsatzkonzept für den Fahrlachtunnel komplett neu erarbeiten, weil die Führung der Flucht- und Rettungswege geändert und viele Sicherheitseinrichtungen neu installiert wurden. Die Feuerwehr hatte ihr Einsatzkonzept vor einer Woche im Fahrlachtunnel getestet. An den beiden Brandrauchübungen hatten über 100 Feuerwehr-Einsatzkräfte teilgenommen.

Die Stadt hatte den Fahrlachtunnel aus Sicherheitsgründen im Sommer 2021 sperren lassen. Er ist Teil der Mannheimer Südtangente und entlastet normalerweise einen großen Teil der Innenstadt vom Durchgangsverkehr.