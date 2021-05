Ein Mann hat sich laut Polizei am Donnerstagmittag bei Heidelberg-Weiblingen einem 9-jährigen Mädchen in sexueller Absicht genähert. Das Mädchen sei gerade auf ihrem Fahrrad auf dem Weg von der Schule nach Hause gewesen. Der Mann habe sie in der Nähe einer Autobahnbrücke in ein Gebüsch gelockt und sie unsittlich berührt, so die Polizei. Das Mädchen habe sich mit Worten gewehrt, der Mann entfernte sich daraufhin. Dann sei das Mädchen nach Hause gefahren. Die Mutter alarmierte daraufhin die Polizei. Die leitete eine Fahndung ein, bislang aber ohne Erfolg. Der Mann hat laut Polizei kurze braune Haare, war bekleidet mit einem blauen Pullover, darunter ein hellblaues T-Shirt.