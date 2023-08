Kabarettistin Madeleine Sauveur gestorben: Rhein-Neckar-Kulturszene in Trauer

"Als ich 2005 nach Mannheim gekommen bin, da war Madeleine Sauveur schon ein Urgestein in der Kabarettisten- und Liedermacher-Szene. Ich habe sie damals schon bewundert als Powerfrau, die einfach genau weiß, was sie will und das auch durchzieht. Und jetzt, fast 20 Jahre später, war sie immer noch ein Teil der Szene. Sie hatte eine tolle Ausstrahlung gehabt, war wirklich ein total bewundernswerter Mensch, eine tolle Künstlerin. Es ist wahnsinnig traurig. Da ist auf jeden Fall jetzt ein Loch in der Mannheimer Kabarettist/innen-Szene. Ich hoffe, dass sie ihren Frieden gefunden hat."