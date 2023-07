Arbeitgeberpräsident betreibt Luxusparkhaus in Heidelberg

Seit November vermietet Rainer Dulger rund 200 Stellplätze in einem Luxusparkhaus in Heidelberg. Seine Kunden legen Wert auf Sicherheit und Diskretion.

Arbeitgeberpräsident Dulger betreibt im Heidelberger Stadtteil Pfaffengrund ein Parkhaus für teure Autos. Auf fünf Etagen gibt es 200 besonders große Stellplätze. Mindestparkdauer sind neun Monate, ein Stellplatz kostet zwischen 180 und 220 Euro im Monat. Alle Parkplätze haben Steckdosen, um die Autobatterien zu erhalten. Denn viele Fahrzeuge werden über einen längeren Zeitraum abgestellt.

Teure Autos in Heidelberger Edelparkhaus

Im Parkhaus sind vor allem hochwertige Autos abgestellt - etliche davon in Schutzhüllen. Darunter Marken wie Porsche, Mercedes oder Ferrari. Auch Oldtimer sind dabei. Das komplette Gebäude ist videoüberwacht, die Zufahrt funktioniert nur mit einem doppelten Sicherheitscode. Die Autos fahren per Aufzug direkt in ihre Etage. So soll weniger Reifenabrieb und Schmutz entstehen, sagt Rainer Dulger. Außerdem dreht ein Putzroboter permanent seine Runden.

Ein Putzroboter sorgt für Sauberkeit im Heidelberger Edelparkhaus. SWR

Nach Abgasen riecht es dort auch nicht. Wieviel Rainer Dulger in das Projekt investiert hat, will er nicht preisgeben. Auch nicht, wie viele Millionen in seinem Parkhaus geparkt sind.

"Diskretion ist unser Geschäft und unsere Leidenschaft. Das würden wir niemals sagen."

Parkhaus ist energietechnisch auf dem neuesten Stand

Das Gebäude ist nahezu energieautark, sagt Rainer Dulger - mit Luft-Luft-Wärmepumpen, Fußbodenheizung und Solaranlage auf dem Dach. Im Parkhaus gibt es auch eine Waschanlage und die Möglichkeit, sein Auto pflegen zu lassen. Die Mieter der Stellplätze können sich in einer eigenen Lounge treffen und austauschen.

Im Luxusparkhaus in Heidelberg-Pfaffengrund parken viele teure Autos und Oldtimer. SWR

"Da entwickeln sich Freundschaften, Bekanntschaften. Man plant gemeinsame Ausfahrten (...) und es entstehen auch Geschäftsbeziehungen. Es ist ein tolles Netzwerk."

Arbeitgeberpräsident und Parkhausbetreiber

Eigentlich ist Rainer Dulger Co-Chef des Pumpenherstellers Prominent in Heidelberg. Außerdem ist er bundesdeutscher Arbeitgeberpräsident. Seit spezielles Immobilienprojekt "Park Seven" betreibt er seit November 2022. Fünf Jahre lang hat Dulger das Projekt geplant.