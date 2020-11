per Mail teilen

In der Nacht auf Sonntag haben Unbekannte im Mannheimer Luisenpark gewütet. Laut Polizei haben sie dabei Gebäude und Fahrzeuge im Wert von mehreren Hunderttausend Euro beschädigt.

Unbekannte sind in der Nacht auf Sonntag in das Mannheimer Naherholungsgebiet eingedrungen und haben dort Baufahrzeuge und Autos beschädigt. Zudem sind der oder die Täter in das Seerestaurant und ein nahe gelegenes Verwaltungsgebäude eingedrungen; sie haben dort mehrere Türen sowie große Teile der Einrichtung zerstört und mit Feuerlösch-Schaum besprüht. Der Schaden bewegt sich ersten Schätzungen zufolge im sechsstelligen Bereich.

Die Spurensicherung ist laut Polizei bereits abgeschlossen. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Luisenpark, ein teilweise kostenpflichtiges Naherholungsgebiet mit Tier-Gehegen, Sportplätzen und Grillplätzen, ist zurzeit wegen der Corona-Pandemie geschlossen.