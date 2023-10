Mannheimer Luisenpark geht nach BUGA wieder in den Normalbetrieb

per Mail teilen

Seit Montag hat der Mannheimer Luisenpark wieder geöffnet. Weil er ein Teil der Bundesgartenschau war, ist er moderner und attraktiver geworden - allerdings auch teurer.

Der Luisenpark in Mannheim hat wieder geöffnet - mit erhöhten Eintrittspreisen. Sechs Monate - von Mitte April bis Mitte Oktober 2023 - war der Park ein Teil der Bundesgartenschau.

Mannheimer Luisenpark: Parkmitte als neue Attraktion?

Eine neue Attraktion soll die Parkmitte anstelle des früheren Betriebshofs sein. Dort gibt es jetzt eine große Pinguinanlage, das Südamerikahaus, eine begehbare Großvoliere für Vögel sowie eine Unterwasserwelt.

Es sind aber noch nicht alle Becken in Betrieb und auch die Öffnungszeiten sind eingeschränkt. Aktuell ist ein Besuch nur zwischen 11 Uhr und 15 Uhr möglich.

Die neue Unterwasserwelt ist bei der Wiedereröffnung des Luisenparks im Herbst 2023 noch nicht ganz fertiggestellt. SWR

Die Unterwasserwelt läuft tatsächlich leider nicht so ganz rund.

Der Geschäftsführer des Luisenparks, Michael Schnellbach, erklärte, dass in einigen Becken die Farbe und der Lack abgeplatzt waren. Deswegen müssen einige Aquarien neu aufgebaut werden. Dann soll ein Labor entscheiden, ob die Becken sicher für ihre neuen Bewohner sind. Wann die Unterwasserwelt in den Normalbetrieb gehen kann, könne man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, so Schnellbach weiter.

Neues und Bewährtes im Mannheimer Luisenpark

Neue Tiere im Luisenpark sind unter anderem vier Alpakas. Sie sind seit der Eröffnung der Bundesgartenschau in einem Gehege gegenüber der Festhalle Baumhain zu sehen. Auch zwei Kälbchen sind kürzlich auf dem Bauernhof dazugekommen. Daneben gibt es viele alte Attraktionen - wie das chinesische Teehaus oder die Gondolettas.

Im Luisenpark sind einige neue Tiere eingezogen - darunter vier Alpakas. SWR

Eintritt im Luisenpark Mannheim wird teurer

Der Eintrittspreis für ein reguläres Erwachsenenticket ist in der Hauptsaison von acht auf 12,50 Euro gestiegen, das Jahresticket von 39 auf 59 Euro. Entsprechend teurer sind auch alle anderen Tickets.

Der Grund für die Preiserhöhung seien die Investitionen. In den vergangenen zwei Jahren habe man mehr als 50 Millionen Euro in den Park investiert, erklärte Park-Chef Schnellbach dem SWR. Dazu kommen die erhöhten Kosten für Energie, Tierfutter und Personal, so die Stadtparkgesellschaft.

Neu ist, dass die Eintrittskarten - die man auch für den Herzogenriedpark benutzen kann - ab Kaufdatum gelten und nicht mehr für ein Kalenderjahr.