Monatelang war der Mannheimer Luisenpark für Besucher geschlossen. Wegen Corona. Am Samstag sollte der Park wieder geöffnet werden. Wird nun aber doch nichts. Wegen des gestiegenen Inzidenzwerts in der Stadt.

Der Corona-Inzidenzwert lag in Mannheim am Donnerstag (11.3.21, 16 Uhr) bei 103,7 - und damit über dem Schwellenwert 100. Wenn dieser Wert drei Tage lang über 100 liegt, dann sieht die baden-württembergische Corona-Verordnung die Rücknahme einiger erst am Montag erfolgter Lockerungen vor.

Strenge Regeln für Luisenpark als zoologischer und botanischer Garten

Deswegen hat die Stadt am Freitag die für Samstag geplante Öffnung des Luisenparks abgesagt. Der Park sei eine zoologische und botanische Einrichtung, da seien die Regeln "sehr sehr streng, so dass wir keine Ausnahmegenehmigung erteilen können", sagte Umweltbürgermeisterin Diana Pretzell dem SWR.

Im Luisenpark rollen unterdessen gerade die Bagger. Sie buddeln Schächte und graben sich durch große Erdhügel.

Bagger im Einsatz vor der Baumhainhalle im Mannheimer Luisenpark SWR

Laut Stadtpark sei eine "Erweiterung und behutsame Modernisierung des Parkzentrums notwendig." Dafür wurde das Projekt "Neue Parkmitte" ins Leben gerufen. Daran wird jetzt gearbeitet. Viele Wege sind aufgerissen. Da wo früher Blumenbeete waren, stehen Bauzäune.

Bis 2023 zur Bundesgartenschau in Mannheim soll alles fertig sein

In zwei Jahren soll der Luisenpark zum zweiten Mal in seiner Geschichte Teil einer Bundesgartenschau (Buga) sein. Für die Buga 2023 soll das Gelände in neuem Glanz erstrahlen. Die Corona-bedingte Schließung kam deswegen laut Parkverwaltung gar nicht mal so ungelegen.

So soll das mal aussehen im Mannheimer Luisenpark: Neue Pinguinanlage und Freiflugvoliere (Bild bearbeitet von der Stadtpark Mannheim gGmbH) Stadtpark Mannheim gGmbH

Vogelvolieren, Unterwasserwelt und neues Becken für die Pinguine

Bis Juni sollen die Arbeiten an Gasleitungen und am Seerosen-Becken abgeschlossen sein. Dann geht es an der "Neuen Parkmitte" zwischen Pflanzenschauhaus und Kutzerweiher erst so richtig los. Hier entstehen begehbare Vogelvolieren, eine neue Unterwasserwelt und ein neues Pinguinbecken.

Sobald der Luisenpark wieder geöffnet werden kann, dürfen zuerst Jahreskarten-Inhaber in den Park. Vor dem Besuch müssen sie sich aber erst online registrieren.

Versorgung der Tiere und Pflanzen im Luisenpark gesichert

Der Luisenpark ist seit dem 2. November 2020 wegen Corona geschlossen. Der Park teilt auf seiner Homepage im Internet mit, die Versorgung der Pflanzen und Tiere sei gesichert. Die Gärtner und Tierpfleger arbeiteten unter entsprechenden Sicherheitsauflagen und in wechselnden Teams.