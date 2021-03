Der in Mannheim lebende Fotograf und Filmemacher Luigi Toscano ist von der Unesco zum "Botschafter des Guten Willens" ("Artist for Peace") berufen worden. Was ihm diese Auszeichnung bedeutet, erklärt Toscano im SWR-Interview.

Der Mannheimer Fotograf Luigi Toscano Luigi Toscano Der 48-jährige Toscano sei der erste Deutsche, dem diese Ehre zuteil werde, so Peter Reuss, der deutsche Botschafter der Unesco (Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation). Toscano wird für sein Fotoprojekt "Gegen das Vergessen" geehrt. Er porträtierte dabei Holocaust-Überlebende und stellte überlebensgroße Fotos auf öffentlichen Plätzen aus. Porträts von Holocaust-Überlebenden des Projekts "Gegen das Vergessen" an einer Straße in Wien (2019) des Mannheimer Fotografen Luigi Toscano. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa/XinHua | Gao Chen "Seine ungeschminkten Porträts der in die Kamera blickenden Holocaust-Überlebenden gehen zu Herzen. Und aus jedem Augenpaar seiner großformatigen Bilder blicken Geschichten von Leid und Leben auf uns herab" Peter Reuss, deutscher Botschafter der Unesco Ab dem 23. April sind rund hundert großformatigen Porträts von Überlebenden der NS-Verfolgung auf dem Heidelberger Universitätsplatz zu sehen. Luigi Toscano im SWR-Interview SWR Aktuell: Was bedeutet Ihnen diese Auszeichnung? Luigi Toscano: Also ich muss zugeben, natürlich ehrt es mich auf der einen Seite, dass ich diesen Preis bekommen, beziehungsweise zum "Artist for Peace" berufen worden bin. Und auf der anderen Seite ist es einfach eine Bestätigung für meine Arbeit, für mein Engagement, für die Mühe, die ich mir mache, die Protagonisten zu porträtieren und die Ausstellung in die Welt tragen zu dürfen. SWR Aktuell: Ihr Projekt "Gegen das Vergessen" mit riesigen Fotos von überlebenden Opfern der Nazi-Diktatur an öffentlichen Plätzen war schon oft zu sehen. Als Sie dieses Projekt gestartet haben, welche Resonanz hatten sie erwartet? Und welche Resonanz hat es letztendlich tatsächlich ausgelöst? Toscano: Sie können sich vorstellen, dass das eben nicht geplant war, also Sachen, die im Zusammenhang mit dem Projekt passieren oder passiert sind. Das hätte ich mir nicht vorstellen können. Ich hätte mir auch nicht vorstellen können, dass ich die Ausstellung auch in verschiedenen Ländern zeigen darf. Was mich natürlich berührt, ist, dass es sehr viele Menschen erreicht und dass auch ich die Möglichkeit habe, jungen Menschen die Thematik näher bringen zu können. SWR Aktuell: Wenn man genauer auf dieses Projekt schaut, dann stellt sich die Frage: Wie kann es eigentlich gelingen, dass Fotografie friedensstiftend wirken kann? Toscano: Ich glaube, es ist eher ein Vermittlungsprozess. Die Jury hat sich, glaube ich, entschieden, dass ich auch so was wie eine Brücke schlage. Vielleicht durch die Art der Ausstellung, die eben auch eine gewisse Aufmerksamkeit erregen kann, dass jeder Zugang zu der Thematik hat und sich jeder damit auseinandersetzen kann. Ich alleine kann sozusagen den Friedensprozess ja nicht beeinflussen. Aber ich glaube, ich kann mit der Art und Weise, wie ich die Bilder platziere, und wie ich damit vielleicht auch provoziere, vielleicht etwas erreichen. SWR Aktuell: Sie haben gesagt, Sie erreichen mit ihren Themen auf diese Weise viele Menschen. Aber sind es nicht doch in erster Linie diejenigen, die sich ohnehin gegen Ausgrenzung engagieren? Toscano: Da haben Sie sicherlich recht, aber zusätzlich habe ich auch durch die Ausstellung im öffentlichen Raum ganz viele andere Menschen damit erreichen dürfen. Das habe ich dadurch erfahren, weil ich mit den Menschen ins Gespräch gekommen bin, die mir einfach auch dafür gedankt haben, dass ich dieses Thema quasi auf die Straße bringe und sie dadurch auch zum Nachdenken animiere. Es gab aber auch Auseinandersetzungen mit Menschen, die die Thematik einfach nicht mehr hören wollten. SWR Aktuell: ...oder sie gar geleugnet haben? Toscano: Genau, oder sie sogar zerstört haben, wie damals in Wien. Luigi Toscano Der Fotograf und Filmemacher Luigi Toscano ist ein Autodidakt mit bewegter Vita. Als Dachdecker, Türsteher und Fensterputzer erlebte der Sohn italienischer Gastarbeiter seine Umwelt aus den unterschiedlichsten Perspektiven. Toscanos Arbeiten stellen Menschen in den Mittelpunkt und erzählen die "Geschichten hinter dem Sichtbaren". Seine Kunst spricht eine Sprache, die jeder verstehen kann. Diese nutzt er auch, um sich klar zu positionieren und gesellschaftspolitische Zeichen zu setzen. Mehr und mehr erobert er dafür den öffentlichen Raum. Häuserfassaden, Plätze oder Parks: Statt hinter abgeschirmten Museumstüren werden seine Bilder an frei zugänglichen Orten präsentiert. Erstmals kam dieses Konzept 2014 zum Einsatz: Mit "Heimat_Asyl" brachte Luigi Toscano die überlebensgroßen Porträts und die Geschichten von Asylbewerbern an einen zentralen Platz seiner Heimatstadt Mannheim – und damit ins Bewusstsein Tausender Menschen. Im Jahr 2014 rief er dann das Projekt "Gegen das Vergessen" ins Leben. (Quelle: Internet-Homepage Luigi Toscano)