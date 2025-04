Mit seinen Portraits von Überlebenden der Nazi-Verfolgung ist der Fotograf Luigi Toscano seit zehn Jahren weltweit unterwegs. Nun ist die Ausstellung wieder in Mannheim zu sehen.

"Gegen das Vergessen" – so heißt eine Fotoausstellung für den öffentlichen Raum, mit der der Mannheimer Fotograf Luigi Toscano international Aufmerksamkeit erregt hat. Sie zeigt großformatige Porträts von Überlebenden nationalsozialistischer Verfolgung. Vor zehn Jahren wurde die Schau erstmals in Mannheim gezeigt und tourt seitdem durch die ganze Welt. Nun ist sie an prominenter Stelle in die Stadt zurückgekehrt: seit Freitag ist die Bilderschau vor dem Mannheimer Wasserturm zu sehen, dem Wahrzeichen der Stadt.

Rund 60 Portraits von Verfolgten des Nazi-Regimes sind entlang der Blumenbeete am Mannheimer Wasserturm aufgestellt. SWR

Mannheimer Wasserturm: Gedenken an Opfer, wo Hakenkreuzfahnen wehten

Die Ausstellung "Gegen das Vergessen" ist der Auftakt einer ganzen Veranstaltungsreihe , die die Stadt Mannheim geplant hat. Aus Anlass des Kriegsendes und der damit einhergehenden Befreiung vom Nazi-Terror vor 80 Jahren. Bei der feierlichen Eröffnung der Ausstellung am Wasserturm betonte Mannheims Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) am Freitag, dass der Ort eine ganz besondere Bedeutung habe. Nach der Machtergreifung hissten die Nationalsozialisten hier nämlich Hakenkreuzfahnen. Die Bilder davon kenne man von historischen Aufnahmen.

Wenn wir 80 Jahre danach ein Zeichen setzen wollen, dann wollen wir das ganz bewusst hier am Wasserturm tun.

Die Porträts sind über den ganzen Platz verteilt und unübersehbar SWR

Insgesamt sind auf dem Platz vor dem Mannheimer Wahrzeichen jetzt mehr als 60 Porträts von Menschen zu sehen, die Opfer von Nazi-Schikanen wurden: Jüdinnen und Juden, Angehörige der Sinti und Roma, Politisch-Andersdenkende und viele mehr. Die Bilder in der Öffentlichkeit zu zeigen sei auch ein Akt gegen die Versuche einzelner Gruppen, Erinnerungskultur zu banalisieren oder eine "erinnerungspolitische Wende" in Deutschland zu fordern.

Schülerinnen und Schüler des Mannheimer Moll-Gymnasiums geben Informationen zu den Porträtierten SWR

Mannheimer Moll-Gymnasium ist Pate der Ausstellung

Eine Besonderheit bei der "Gegen das Vergessen"-Ausstellung am Mannheimer Wasserturm ist, dass das örtliche Moll-Gymnasium die Patenschaft für die Schau übernommen hat. Unter anderem heißt das, dass es bis Mitte Mai mehrere Termine gibt, an denen Schülerinnen und Schüler zu ausgewählten Porträts Informationen über das Leben der dahinter-stehenden Personen geben. Sie erzählen von deren Glück des Davon-Gekommen-Seins und der Grausamkeit und den Verlusten, die sie erlitten haben. Bei Interesse sind weitere Termine buchbar.

Luigi Toscano: Zurück in Mannheim mit den Porträts "ist sehr besonders"

Der Mannheimer Fotograf und Filmemacher Luigi Toscana hat seit Entstehen des Projekts "Gegen das Vergessen" nach eigenen Angaben rund 500 Menschen porträtiert. Als er vor zehn Jahren die ersten Aufnahmen an der Alten Feuerwache in Mannheim zeigen wollte, sei noch viel Überzeugungsarbeit nötig gewesen. Mittlerweile konnte er die Ausstellung an rund 30 Orten auf der ganzen Welt zeigen. Unter anderem auch vor dem Gebäude der Vereinten Nationen in New York.

Luigi Toscano (rechts) freut darüber, dass die Schülerinnen und Schüler des Moll-Gymnasiums die Patenschaft übernommen haben SWR

Dass er mit seinen Bildern nach zehn Jahren nun zurück in Mannheim ist, sei etwas sehr Besonderes. Nicht zuletzt durch die Zusammenarbeit mit dem Moll-Gymnasium. Es sei wunderbar, wie die jungen Menschen mit den Bildern arbeiteten und Verantwortung übernähmen.