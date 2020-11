per Mail teilen

Die Stadt Mannheim hat an mehreren Schulen die Luftqualität untersuchen lassen. Das Ergebnis: Ein erhöhtes Risiko für eine Corona-Infektion besteht nach städtischen Angaben nicht.

Die Luftmessungen wurden in drei Schulen durchgeführt – in einer Berufsschule, einer Ganztagesgrundschule und einer Ganztagesrealschule. Die Tests haben nach Angaben der Stadt ergeben, dass die neue Vorgabe des Landes zur Lüftungen in Schulen eine ausreichende Luftqualität garantiert.

Regelmäßiges stoßlüften

Die Verordnung sieht vor, dass alle 20 Minuten für drei bis fünf Minuten stoßgelüftet wird. Ein dauerhaftes Kippen der Fenster sei dagegen nicht sinnvoll. Dadurch sinke die Temperatur im Klassenzimmer zu stark ab - und ein ausreichender Luftaustausch sei nicht gewährleistet.

Mit Hilfe von CO2-Ampeln kann die Luftqualität in Räumen gemessen werden dpa Bildfunk picture alliance/Peter Kneffel/dpa-Pool/dpa

Test von mobilen Luftreinigern

Die Stadt hat angekündigt, allen Mannheimer Schulen die Anschaffung einer so genannten CO2-Ampel zu ermöglichen. Mit Hilfe dieser Geräte kann die Luftqualität in Räumen überprüft werden. Steigt die Aerosol-Konzentration im Raum über einen gewissen Wert an, spring die Ampel auf rot.

Stadt hofft auf wissenschaftliche Untersuchungen

Darüber hinaus plant die Stadt mobile Luftreinigungsgeräte im Schulbetrieb zu testen. Das regelmäßige Stoßlüften könnten diese Geräte zwar nicht ersetzen, aber eventuell ergänzen. Mannheims Gesundheitsdezernent Dirk Grunert (Grüne) sagte, die Stadt wünsche sich, dass es von Seiten des Kultusministeriums eine wissenschaftlich begleitete Test-Strategie für Schulen gäbe, die außerdem eine finanzielle Unterstützung für die Tests mit Luftreinigungsgeräten vorsieht. Das müssten zurzeit die Kommunen alleine stemmen.