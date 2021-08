Die Stadt Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) will für alle zwölf städtischen Schulen Luftfilter anschaffen. Sie sollen in den Klassenstufen eins bis sechs eingesetzt werden. Das hat der Gemeinderat am Mittwochabend einstimmig beschlossen. Voraussetzung sei, dass das entsprechende Förderprogramm des Landes abrufbar ist, heißt es in dem Bschluss.