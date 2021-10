Bürger dürfen Äpfel von städtischen Streuobstwiesen pflücken

Die Bürgerinnen und Bürger von Lützelsachen dürfen offiziell die Äpfel der städtischen Streuobstwiesen pflücken. Nach Angaben der Stadt Weinheim geht das auf die Initiative von Ortsvorsteherin Doris Falter zurück. Kein Apfel solle am Baum wachsen, um zu verfaulen, sagt die Ortsvorsteherin. Jeder darf nun für den Eigenbedarf pflücken. Die Stadt lege die Streuobstwiesen aus ökologischen Gründen an, die Äpfel würden in der Regel nicht benötigt. Doris Falter hat laut Stadt Schilder anfertigen lassen, mit denen sie an den kommunalen Obstwiesen, die Menschen nun ausdrücklich zum Zugreifen auffordert. "Unser Ort wird essbar“- so heißt das Motto der Aktion. Auf den Schildern gibt es auch Tipps für die naturfreundliche Ernte. Das Angebot gelte aber nur für die städtischen Bäume, darauf wird ausdrücklich hingewiesen.