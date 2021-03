In Heidelberg waren die Grünen 2016 mit knapp 41 Prozent unangefochten vorn. Auch am Beispiel Verkehrspolitik zeigt sich vor der Landtagswahl die grüne Übermacht in der Stadt.

Wer würde sich in Heidelberg trauen, gegen grüne Grundsätze in der Verkehrspolitik zu argumentieren? Mit dem Klimawandel hat das Thema nochmal Schwung und Schärfe gewonnen. Am Beispiel Mobilität wird das deutlich. Heidelberg ist zwar wegen seiner Lage am Neckar chronisch vom Autoverkehr verstopft, aber auch eine Radfahrerstadt. Ein Viertel der Mobilität läuft schon jetzt übers Fahrrad. Und das soll mehr werden. Die Grünen sind die Ur- Fahrrad-Partei und dementsprechend fordert Theresia Bauer den Ausbau des Fahrradverkehrs, wie sie in einer online-Diskussion betonte.