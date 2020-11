Das Spiel ist bekannt: Investoren kaufen ältere Häuser, sanieren die Objekte und erhöhen dann die Miete. Für die Bewohnerinnen und Bewohner oft ein Albtraum, sie müssen ausziehen. Nicht so in der Mannheimer Neckarstadt. Hier haben sich mutige Mieter gewehrt.

Im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt leben Menschen aus über 160 Nationen. Lange Zeit waren die Mieten hier günstig, doch genau deshalb ist die Neckarstadt bei Immobilienspekulanten sehr beliebt. Schöne Altbauten, die - modernisiert - sich teuer vermieten oder weiterverkaufen lassen.

Immer mehr Mieter und alteingesessene Läden mussten gehen, kleine Geschäfte machen sich dort deshalb mit gutem Grund Sorgen, wenn ihr Haus zum Verkauf steht. So wie das Haus in der Waldhofstraße 8 in der Mannheimer Neckarstadt.

Mannheimer Neckarstadt: Das Hausprojekt in der Waldhofstraße SWR

Als das Haus für satte zwei Millionen Euro verkauft werden sollte, fürchteten die Mieter ihre Wohnung zu verlieren. Denn wird die Miete erhöht, können die ursprünglichen Bewohner das nicht mehr bezahlen und müssen ausziehen. Ein Schicksal, das auch in diesem Fall drohte.

Hausgemeinschaft: Bewohnerinnen und Bewohner in der Waldhofstraße SWR

Doch in einem riesigen Kraftakt kauften die bunt zusammengewürfelten Mieter ihr Haus einfach selbst. Unterstützt von der Stiftung Trias, die den Grund und Boden bezahlte, von Freunden, Bekannten und vielen Menschen aus dem Stadtteil, die ihnen Kredite und Informationen gaben.

Denn allein hätten sie nie genug Grundkapital für einen Bankkredit zusammen bekommen. Nun haben sie es geschafft. Keinem kann mehr gekündigt werden.

Bringt Geld und Spaß: Der Hausflohmarkt im Innenhof SWR

Gentrifizierung gestoppt

Im SWR-Fernsehen zeigt die Landesschau Baden-Württemberg vier Filme über dieses ungewöhnliche Leuchtturmprojekt, mit dem sich Mieter gegen Immobilienspekulanten behaupteten und Erfolg hatten. Alle Filme gibts hier online:

Die treibende Kraft: Anette Schrimpf

Annette Schrimpf ist 52, Buchbinderin in der vierten Generation und führt in der Waldhofstraße eine kleine Buchbinderei, die sie von ihrem Vater übernommen hat. Ihre Eltern wohnen ebenfalls im Haus.

Aus Sorge um sie und ihre eigene berufliche Existenz beschloss sie, sich zu wehren. Fast ein Jahr lang musste sie mit der Hauseigentümerin verhandeln, bis diese bereit war, das Haus an die Mieter zu verkaufen. Sie war die treibende Kraft, als es darum ging, das Geld aufzutreiben.

Die Finanzplanerin: Lea Hoppen

Lea Hoppen wohnt auch in der Waldhofstraße Nummer 8. Sie schreibt zurzeit an ihrer Doktorarbeit in der Strahlentherapie. Sie wohnte gerade mal ein halbes Jahr in einem WG-Zimmer, als das Haus verkauft werden sollte. Sowas war ihr schon mal passiert. Und weil sie eigentlich bleiben wollte, war sie an Annettes Vorschlag, das Haus als Gemeinschaftsprojekt für die Mieter zu kaufen, interessiert.

Sie half, den Finanzplan aufzustellen und kümmert sich jetzt auch weiter um Rechnungen, Kredite, Mieten. Und sie hilft bei Aktionen, die zusätzlich Geld in die Gemeinschaftskasse der Hausbewohner spülen soll. Wie zum Beispiel ein Hausflohmarkt.

Die Alteingesessenen: Rudolf und Solveig Schrimpf

Das Ehepaar Schrimpf gehört zu den ältesten Mitbewohnern und Mitbesitzern. Sie leben hier seit 50 Jahren, haben hier ihre Kinder großgezogen. Rudolf Schrimpf hatte im Erdgeschoss seine Buchbinderei, die seit 1939 im Haus ist und die jetzt Annette führt.

Wäre das Haus an einen Investor gegangen, dann hätte sich das Rentnerpaar die Miete wohl nicht mehr leisten können und die beiden alten Leute hätten ihr Zuhause verloren.

Gemeinwohl im Fokus: Die WG

Lukas Eickhoff, Elena Siegler, Magdalena Kaufmann und Anna David wohnen seit Mai in der Dachgeschosswohnung. Sie sind zwischen zwanzig und dreißig, einige von ihnen studieren noch, andere arbeiten – alle in sozialen Berufen.

Für die Vierer-WG ist das Haus ein Herzensprojekt, denn sie glauben daran, dass man Dinge verändern kann. Selbstverwaltetes Wohnen und Wirtschaften, Gemeinwohl statt Gewinnmaximierung. Das zeigt sich auch in ihrem Engagement für den Mitgliederladen Speisekammer, ebenfalls in der Neckarstadt, in dem sie regionale Bio-Lebensmittel verkaufen.

