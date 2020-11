Die Stadt Lorsch (Kreis Bergstraße) startet am Freitag die Initiative "Zusammen und gesund bleiben“ in der Innenstadt. Teil des Ganzen sollen auch die Lorscher "Fensterwunder" sein. Dabei schmücken private Haushalte und Geschäfte ihre Fenster oder Schaufenster. Mehr als 40 haben sich laut Stadt zum Wettbewerb angemeldet. Über das schönste Fenster kann bis 6. Januar per Flyer oder online abgestimmt werden. Die Stadt will auch Alternativen zum Weihnachtsmarkt schaffen. Vier Wochen lang soll es insgesamt 15 analoge und virtuelle Erlebnisse geben - unter anderem werden Gebäude blau beleuchtet. Etwa 25 Vereine schmücken große Weihnachtsbäume und Kindergartenkinder kleine Bäumchen im Lorscher Wichtelwald. Es gibt außerdem eine Outdoor-Fotoausstellung, ein Lebkuchenhaus und eine Süßigkeitenbude. Am 4. Dezember folgt dann die Aktion "Stadt der Lichter“ des Lorscher Einzelhandels.