Loriot hat seine Spuren auch in Mannheim hinterlassen

"Vicco" von Bülow alias Loriot wäre am Sonntag 100 Jahre alt geworden. Mit Mannheim verbindet den Humoristen Einiges. Zumindest hat er aus etwas Langem etwas Kurzes gemacht.

Loriot wäre am Sonntag, 12. November, 100 Jahre alt geworden. Der geniale Humorist wird überall in Deutschland gefeiert. Er hat auch in Mannheim seine Spuren hinterlassen.

Loriot war Musikliebhaber, in der klassischen Musik recht beschlagen und irgendwie kam er im Gespräch mit dem früheren General-Intendanten des Nationaltheaters, Klaus Schulz, auf die Loriot-Idee, den Ring der Nibelungen von Wagner an einem Abend aufzuführen. Und das kam dann auch so. Eine Fassung für Menschen, die den Riesen-Ring mit seinen vier abendfüllenden Aufführungen inhaltlich nie so richtig zusammengebracht haben.

Den Ring in einem Bogen erzählen, damit er auch verstanden wird

Der Ring an einem Abend im Nationaltheater - natürlich nicht mit dem echten Loriot, aber eben doch stilecht Maximilian Borchardt

Noch heute spielt das Nationaltheater Mannheim Loriots Kurzfassung. Sehr zur Freude all derer, die Wagner zwar irgendwie auch interessant finden, aber weder Kraft noch Hingabe für den ganzen Opern-Marathon haben:

Die Loriot-Fassung der Wagner-Oper wird in der Regel in fast jeder Spielzeit aufgeführt. In der aktuellen Spielzeit jedoch nicht, teilt das Nationaltheater auf Anfrage mit, die bislang letzte Aufführung war im November 2022.

Die Nachfrage ist aber immer groß, Opernbesucher würden regelrecht auf den "Ring an einem Abend" hinfiebern.

Ring an einem Abend in der nächsten Spielzeit

Die Kurzfassung von Wagners Tetralogie der Nibelungen-Sage wird Einzug in die nächste Spielzeit 2024/2025 finden, so das Nationaltheater, ein Termin stehe noch nicht fest.

Nüsseknacker mit Zitaten im Alten Kino Franklin

Und dann gibt es noch den Nüsseknacker, ein weihnachtliches Tanzstück von Stephan Thoss mit eingebauten Loriot-Zitaten. Die nächste Aufführung ist Mittwoch, 15. November im Alten Kino Franklin. Der Nüsseknacker war in der letzten Spielzeit des NTM Tanzhaus ein großer Erfolg.

Loriot zeichnete den Jäger aus Kurpfalz

Loriot war auch an anderer Stelle in Mannheim präsent, denn zeichnen konnte er schließlich auch. Der Jäger aus Kurpfalz, Maskottchen der Bundesgartenschau 1975 in Mannheim, stammt aus seiner Feder. Bei genauem Hinschauen wird sein Stil sofort deutlich. Die Ähnlichkeit mit den knollenasigen Müller-Lüdenscheidts ist unübersehbar.

Die Ähnlichkeit mit Loriots Figuren ist unverkennbar unbekannt

Als Wachsfigur im Panoptikum

Loriot saß übrigens auch im Wachsfgurenkabinett Panoptikum Mannheim - wie das Foto zeigt. Das Panoptikum war am 11. Mai 2013 im Mannheimer Stadthaus eröffnet worden, wurde aber schon ein Jahr später wieder eingestellt.

Nur für kurze Zeit gab es das Panoptikum in Mannheim, in dem Loriot auf dem Sofa saß Stadtpark GmbH Mannheim

Auch die Klapsmühl' am Rathaus

Auch die Klapsmühl' in Mannheim ist "Loriot-Fan". Jedes Jahr gibt es eine Loriot-Woche vom 26. Dezember bis 30. Dezember mit täglichen Vorstellungen. Ein Kassenschlager, sagt die Klapsmühl', die Resonanz ist stets außerordentlich gut – und das seit Anfang der 2000er Jahre.