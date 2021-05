per Mail teilen

Das weiße Löwenbaby Lea wird in Kürze das Landauer Reptilium verlassen. Eine spezielle Tiertransportfirma werde Lea zu ihrem Käufer nach Spanien bringen, sagte der Geschäftsführer des Reptiliums.

Die weiße Löwin Lea wird noch in dieser Woche das Reptilium in Landau verlassen, wo sie vorübergehend ein Zuhause gefunden hatte. Ihr neues Zuhause ist dann im Norden von Spanien.

Dort werde sie in der Nähe von Barcelona artgerecht zusammen mit gleichaltrigen anderen Löwen in einem großen Gehege leben. Wann genau Lea abreist, wollte er nicht sagen. Die kleine Löwin müsse vor zu viel Aufmerksamkeit geschützt werden. Lea war Anfang September bei einem Verkehrsunfall auf der A5 bei Karlsruhe im Laderaum eines beteiligten Fahrzeugs in einer Transportbox gefunden worden.

Löwenbaby im Landauer Reptilium: In den vergangenen Wochen hatte sich Zoodirektor Uwe Wünstler viel mit der weißen Löwin beschäftigt. Reptilium Landau

Neue Papiere für das Löwenbaby ausgestellt

Das damals sieben Wochen alte Tier stammt von einer slowakischen Züchterin. Vor dem Transport nach Spanien mussten die Behörden erst neue Papiere ausstellen. Diese liegen jetzt vor.

Die Züchterin des weißen Löwenbabys muss voraussichtlich ein Bußgeld zahlen. Wie die zuständige Untersuchungsbehörde in Karlsruhe bekannt gab, war das Tier zum Zeitpunkt des Transports nur sieben Wochen alt und damit zu jung. Außerdem hätten wichtige Dokumente für den Transport gefehlt.