per Mail teilen

Das Heimspiel des Handball-Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen in der European League gegen die Kadetten Schaffhausen ist abgesagt worden. Grund dafür sind Quarantäne-Maßnahmen bei den Schweizern, die mehrere Coronafälle beklagen. Das Spiel hätte am Dienstag stattfinden sollen. Durch den Ausfall ist es möglich, dass die Löwen am Auch diese Partie war im Oktober wegen Coronafällen beim Gegner ausgefallen.