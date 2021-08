Der Ex-CDU-Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel hat einen Rechtsstreit mit einem ehemaligen Mieter verloren. Das Mannheimer Amtsgericht gab dem unrechtmäßig gekündigten Mieter Recht.

In der Urteilsbegründung heißt es, dass Löbel dem Mieter nicht hätte kündigen dürfen und der Mieter damit weiter einen Anspruch auf die Wohnung hat. Der Mann hatte zuvor über 30 Jahre lang in der Wohnung gewohnt. Laut Gericht soll er dort auch wieder einziehen dürfen, wenn die aktuellen Mieter ausziehen. Außerdem hat der Mieter auf Schadenersatz geklagt für die Kosten, die ihm dadurch entstanden sind, dass er nicht mehr in seine Wohnung durfte. Auch dem hat das Gericht zugestimmt. Löbel habe mit der Kündigung in den höchstpersönlichen und besonders geschützten Lebensbereich des Klägers eingegriffen.

Nikolas Löbel und sein Anwalt waren bei der Urteilsverkündung nicht anwesend. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, beide Seiten haben also noch einen Monat Zeit, Berufung einzulegen.

Mietstreit zwischen Löbel und Mieter

Nikolas Löbel gehört ein Haus in der Mannheimer Neckarstadt-Ost. In seiner Funktion als Vermieter hatte er den langjährigen Mieter übergangsweise ausquartiert, um die Wohnung zu sanieren. Der Mieter zog damals in eine Übergangswohnung der Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft GBG ein und sollte nach der Renovierung wieder zurückkommen. Doch zwei Tage nach dem Auszug des Mieters kündigte Löbel dem alten Mieter, wechselte die Schlösser und vermietete die Vier-Zimmer-Wohnung an Studenten weiter.

Ex-CDU-Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel aus Mannheim dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Bernd Weissbrod

Grund für Kündigung: Angebliche Beleidigung

Löbel gab als Grund für die Kündigung an, dass der Mieter ihn und seinen Vater in „herabwürdigender Weise“ beleidigt haben soll. Der Vater von Nikolas Löbel ist Chef einer Sanitärfirma, die damals in dem Haus nach eine Wasserschaden Sanierungsarbeiten ausführte. Handwerker, die während des Streits vor Ort waren, bestätigten zwar ein Wortgefecht, aber keine schwere Beleidigung.

Im Urteil heißt es, dass nur Löbels Vater die Beleidigungen bestätigt habe. Dieser sei jedoch vage gewesen, habe deutliche Erinnerungslücken und eine auffällige Unischerheit gezeigt - deswegen glaubte das Gericht dem Vater nicht.

In diesem Haus wohnte der Mieter von Nikolas Löbel bis zu seiner Kündigung SWR

Einigung zwischen Löbel und Mieter gescheitert

Zuvor war eine Einigung zwischen Löbel und dem ehemaligen Mieter angedacht: Der Mieter sollte von Löbel 5.000 Euro bekommen, damit wäre der Streit beigelegt. Der Mieter hatte das Angebot jedoch abgelehnt, weil er weiterhin in seine Wohnung zurückkehren möchte.