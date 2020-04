Auch die Stadt Heidelberg kehrt in der Coronakrise am Montag schrittweise wieder zum Normalbetrieb zurück. Über Einzelheiten hat dazu am Donnerstag Oberbürgermeister Eckard Würzner (parteilos) informiert. Die Botschaft: Öffnung von Parks und öffentlichen Plätzen ja, die Neckarwiese bleibt dagegen gesperrt. Hier gelte weiterhin ein absolutes Aufenthaltsverbot, so Würzner. Alle Geschäfte unter 800 Quadratmeter Verkaufsfläche dürften wieder öffnen. Voraussetzung sei die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln. Alle städtischen Ämter haben ebenfalls wieder geöffnet. Allerdings werden die Bürger nur nach telefonischer Anmeldung hereingelassen - und auch nur mit Mundschutz. Geschlossen bleiben weiterhin Schulen und Kitas, der Zoo, Spielplätze, Theater und Museen. Ebenso die Gastronomie. Und - so leid es ihm tue -, aber Großveranstaltungen wie der "Lebendige Neckar", die Schlossfestspiele oder die Kerwen müssten allesamt abgesagt werden, so Würzner weiter.