A6 nach schwerem Lkw-Unfall wieder frei

Nach einem Unfall mit mehreren Lkw war die A6 zwischen Wiesloch-Rauenberg und dem Walldorfer Kreuz (Rhein-Neckar-Kreis) am Montagmittag gesperrt. Der Verursacher wurde schwer verletzt.

Lkw-Unfall am Montagmittag auf der A6 bei Walldorf Priebe

Laut Polizei waren an dem Unfall fünf Sattelzüge beteiligt. Vier der fünf Fahrer hatten am Ende eines Staus in Richtung Mannheim noch bremsen und ihre Fahrzeuge stoppen können, der fünfte, ein 63-jähriger Mann, schaffte das nicht mehr. Sein Lkw fuhr laut Polizei aus Unachtsamkeit auf das letzte Fahrzeug auf und schob die vier Sattelzüge vor ihm aufeinander.

Der 63-jährige Unfallverursacher erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Zwei weitere Lastwagenfahrer erlitten nach Polizeiangaben leichte Verletzungen. Einer der beiden wurde ebenfalls zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Drei der fünf Sattelzüge mussten abgeschleppt werden

Drei der fünf Sattelzüge mussten abgeschleppt werden. Ein weiterer Pkw auf der mittleren Fahrspur wurde durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 300.000 Euro.

A6 Richtung Mannheim wieder freigegeben

Während der Unfallaufnahme war die A6 in Fahrtrichtung Mannheim voll gesperrt, der Verkehr wurde zunächst über die Parallelfahrbahn am Autobahnkreuz Walldorf an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Gegen 14.45 Uhr wurde die linke Fahrspur dann wieder freigegeben, eine Stunde später waren dann alle Unfallfahrzeuge geborgen, und die Sperrung der übrigen Fahrspuren wurde aufgehoben. Zwischenzeitlich hatte sich ein mehrere Kilometer langer Stau gebildet.