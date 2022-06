Lkw-Unfall auf A6 bei St. Leon-Rot: Zwei Personen verletzt

Bei einem Unfall zweier Lkw auf der A6 bei St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) sind am Mittwoch zwei Menschen verletzt worden. Der Abschnitt war Richtung Mannheim zeitweise gesperrt.

An dem Auffahrunfall seien zwei Lkw beteiligt gewesen, so die Polizei. Die beiden Insassen des auffahrenden Lkw wurden laut Polizei schwer verletzt. Der Beifahrer war im Führerhaus eingeklemmt und wurde nach seiner Bergung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Fahrer des Lkw kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik.

Unfall bei St. Leon-Rot: Verkehrsbehinderungen auch auf Umleitungsstrecken

Der Abschnitt der A6 musste am Mittwoch zeitweise in Richtung Mannheim voll gesperrt werden. Am Mittwochmittag gab die Polizei schließlich nach der Bergung der Unfallfahrzeuge die Strecke wieder frei. Auf sämtlichen Umleitungsstrecken rund um Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) habe es viel Verkehr gegeben, sodass es dort auch zu Verkehrsbehinderungen gekommen sei, so die Polizei.

Kilometerlanger Stau auf A6 nach Unfall

Der Verkehr wurde über einen Parkplatz umgeleitet. Die Länge des Rückstaus betrug am Mittwochmittag bis zu 15 Kilometer. Die Lkw stauen sich laut Polizei auf der rechten und mittleren Fahrspur. Die Auto-Stau-Länge auf linken Spur betrug zeitweise sechs Kilometer. Noch unklar ist, wie es zu dem Unfall kam und wie hoch der entstandene Schaden ist.