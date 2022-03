Feuerwehr löscht brennenden Lkw mit Gasflaschen im Anhänger

Bei Gleisbauarbeiten in der Nähe des Maimarktgeländes in Mannheim ist am Montag der Anhänger eines Lkw in Brand geraten. Auf dem Anhänger befanden sich vier Gasflaschen.

Die Feuerwehr löschte den Brand, zum Teil mit Wasserwerfern. Zwischenzeitlich herrschte Explosionsgefahr. Verletzt wurde niemand. Einsatz von Feuerwehr und Polizei: Brennender Lkw mit Gasflaschen im Anhänger bei Mannheimer SAP-Arena dpa Bildfunk picture alliance/dpa/PR-Video | René Priebe Die Bauarbeiter, die dort im Einsatz waren, konnten sich demnach alle rechtzeitig in Sicherheit bringen. Ursache seien Schweißarbeiten an der Straßenbahntrasse gewesen, sagte der Einsatzführer der Feuerwehr. Absperrungen rund um Mannheimer SAP-Arena Laut Polizei waren rund um die SAP-Arena Teile der A 6, der A 656 und der B 38 abgesperrt. Die vier Gasflaschen auf dem Lkw-Anhänger mussten wegen der Brand-Hitze heruntergekühlt werden, so ein Polizeisprecher. Bis zur gefahrlosen Bergung richtete die Polizei einen Sicherheitsradius von 200 Metern ein. In diesen Radius fallen Teile der Autobahnen A 6, A 656 (Vollsperrung) und die B 38a. Es kam am Mittag zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, so die Polizei. Die Sperrungen hob die Polizei gegen 13 Uhr auf. Der Straßenbahnverkehr war rund zwei Stunden lahm gelegt.