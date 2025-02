Am Montag hat es in Lampertheim einen schweren Unfall gegeben. Ein Sattelzug war laut Polizei mit einem Müllfahrzeug zusammengestoßen. Letzteres prallte schließlich in ein Schaufenster.

An der Bundesstraße 44 in Lampertheim (Kreis Bergstraße) ist am Montagvormittag um kurz vor 11 Uhr ein Müllfahrzeug in ein Schaufenster eines Bestattungsunternehmens geprallt. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 36 Jahre alte Fahrer nach einer Kollision mit einem Sattelzug an einer Kreuzung die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Unfall in Lampertheim - Polizei sucht nach Zeugen

Der Mülllaster rollte daraufhin weiter und krachte in die Schaufensterfront des Bestatters. Beide Fahrer wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht, die Bundesstraße wurde in Richtung Bürstadt gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache und Schadenshöhe dauern an. Die Polizei sucht nach Zeugen.