Bei einer Schwerpunktkontrolle auf der Tank- und Rastanlage Kraichgau an der A6 in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) hat die Polizei am Montagvormittag zahlreiche Verstöße gegen die Ruhezeiten der Fahrer festgestellt. In 14 von 21 Fällen gab es Beanstandungen. Die meisten Fahrer hatten ihre vorgeschriebene Ruhezeit von mindestens 45 Wochenstunden im Fahrzeug verbracht, obwohl das verboten ist.