Brennender Lkw auf A6 bei Mannheim: Fahrtrichtung Mannheim gesperrt

Ein Lkw ist am Donnerstagmorgen auf der Autobahn 6 Richtung Frankfurt in Brand geraten. Aufgrund einer dort verlaufenden Starkstromleitung, ist die Strecke in Richtung Mannheim gesperrt.

Am frühen Donnerstagmorgen ist ein Lkw auf der Autobahn 6 bei Mannheim in Brand geraten. Der Lkw hatte laut Polizei auf der A6 in Fahrtrichtung Frankfurt zwischen der Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen und dem Autobahnkreuz Mannheim auf Höhe Mannheim-Rheinau zu brennen begonnen und brannte komplett aus.

Möglicher Schaden an Starkstromleitung

Der Sattelzug ist mittlerweile gelöscht, so die Polizei. Allerdings verläuft direkt über der Stelle, an der der Lkw liegen geblieben war, eine Starkstromleitung. Noch sei unklar, ob diese Leitung beschädigt ist. Solange das nicht geklärt ist, bleibt die A6 in Richtung Mannheim gesperrt. Die Polizei bittet Autofahrer, auf die A5 beziehungsweise die A656 zwischen Heidelberg und Mannheim auszuweichen. In Richtung Schwetzingen rollt der Verkehr wieder.

Die #BAB6 bleibt zwischen dem Autobahnkreuz Mannheim und der AS MA/Schwetzingen bis auf unbestimmte Zeit in beiden Richtungen voll gesperrt.

Polizei: Keine Verletzten

Verletzt wurde bei dem Brand laut Polizei niemand. Wie es zu dem Feuer zwischen der Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen und dem Autobahnkreuz Mannheim kam, ist bisher unklar. Der Fahrer konnte die Zugmaschine offenbar noch abkoppeln und in Sicherheit bringen.

Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der SWR-Verkehrsredaktion.