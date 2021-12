LKA weist Kritik um Einsatz gegen Paketbomben-Verdächtigen zurück

Nach dem Freispruch im Prozess um Paketbomben an Lebensmittelhersteller weist das Landeskriminalamt Kritik zurück. Die kamen vom angeklagten Rentner.

Der Mann hatte angegeben, bei der Stürmung seines Hauses Todesängste ausgestanden zu haben. Schwerbewaffnete Spezialkräfte hatten den Zugriff ausgeführt. Aus Sicht der Beamten sei es ein angemessener Einsatz gewesen, sagt ein Sprecher des Landeskriminalamtes.

"Das war sein Empfinden."

Das Landeskriminalamt weist die Vorwürfe zurück. Nach dem damaligen Ermittlungsstand musste die Polizei davon ausgehen, dass der 67-Jährige mit Sprengstoff hantiere und den Tod von Menschen in Kauf nehme.

Zugriff verhältnismäßig?

Im Prozess hatten die beiden Anwälte des Freigesprochenen beschrieben, dass seine Frau bei dem Zugriff in der Wohnung verletzt worden sei. Ob dieser Zugriff verhältnismäßig gewesen sei, müsse noch geprüft werden, hieß es während der Plädoyers.

Täter wird weiter gesucht

Der Elektriker war angeklagt, explosive Postsendungen an die Wild-Werke in Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis), Lidl in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) und den Babynahrungshersteller Hipp in Bayern verschickt zu haben, um Geld zu erpressen. Durch die Paketbomben waren insgesamt vier Menschen verletzt worden.

Lidl-Mitarbeiter: "Die psychischen Folgen sind schlimmer als die körperlichen"

Die Polizei sucht nach dem Freispruch vor dem Heidelberger Landgericht nach dem Täter.