Ab 15 Uhr Live: Pressestatement zur Gewalttat von St. Leon-Rot

An einem Gymnasium in St. Leon-Rot im Rhein-Neckar-Kreis ist am Donnerstag eine Schülerin getötet worden. Gegen den tatverdächtigen Schüler wurde Haftbefehl erlassen.

Am Freitagnachmittag äußern sich die Schulleitung des Löwenrot-Gymnasiums und die stellvertretende Bürgermeisterin in einem Pressestament. Der SWR streamt live in Web/App und auf Facebook.