Die Corona-Krise zieht einen tiefen Riss nach sich: Durch Familien, Freundeskreise, Firmen und Vereine. Die Pandemie als gesellschaftliche Bewährungsprobe? Darüber diskutieren Comedian Bülent Ceylan, SWR-Intendant Kai Gniffke, Rhein-Neckar Löwen-Managerin Jennifer Kettemann, Mannheims OB Peter Kurz sowie Pfarrerin Ilka Sobottke.

Ob Gesundheitswesen, Politik, Sport oder Unterhaltung – Covid-19 hat uns seit fast eineinhalb Jahren fest im Griff. Das Virus hat das gesellschaftliche Leben verändert und es hat viele Diskussionen erheblich verschärft. Verändert das unser gesellschaftliches Miteinander nachhaltig? Welche Chancen erwachsen aus der Pandemie-Krise?

Hier können Sie den Livestream am Samstag verfolgen:

Von Kai Gniffke über Ilka Sobottke zu Bülent Ceylan

Zu Gast sind Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen: Comedian Bülent Ceylan, SWR-Intendant Kai Gniffke, die Geschäftsführerin der Handball-Rhein-Neckar Löwen Jennifer Kettemann, Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz und die Mannheimer Pfarrerin Ilka Sobottke, bekannt aus der ARD-Reihe "Wort zum Sonntag".

Livestream auch auf YouTube

Sie alle sprechen mit SWR-Moderatorin Natalie Akbari über ihre persönlichen Erfahrungen rund um die Pandemie und deren Auswirkungen auf unser Zusammenleben. Die Talk-Runde aus dem SWR Studio Mannheim-Ludwigshafen ist am Samstag, dem 26.06.2021 ab 15:00 Uhr auf swr.de/mannheim sowie dem YouTube-Kanal des SWR als Livestream zu sehen und danach jederzeit abrufbar.

Das sind unsere Gäste

Comedian Bülent Ceylan

Bülent Ceylan ist "Monnemer Original" und vertritt die Kurpfalz dank seiner sprachlichen Wortgewandtheit nicht nur auf Deutschlands Comedy-Bühnen hervorragend. Der Sohn einer deutschen Mutter und eines türkischen Vaters ist 45 Jahre alt, hat zahlreiche Preise bekommen, engagiert sich gegen Rassismus, schreibt Bücher, hat sich (erfolgreich) als Sänger versucht und ist rege in Social Media aktiv. Bei Facebook beispielsweise folgen dem Comedian rund 1,8 Millionen Menschen.

Zur Corona-Pandemie hat sich Ceylan immer wieder geäußert, zuletzt auch mit einem Song zum Thema. Als Künstler war auch er von den Absagen kultureller Veranstaltungen betroffen.

"Ich genieße natürlich die zusätzliche Zeit mit meiner Familie. Das ist aber auch das einzig Gute, was ich der Krise abgewinnen kann."

SWR-Intendant Kai Gniffke

Der 60-jährige Kai Gniffke ist seit dem 1. September 2019 Intendant des Südwestrundfunks. Zuvor war er Erster Chefredakteur von ARD Aktuell in Hamburg. Von 1992 bis 2003 war Gniffke beim SWF/SWR in Rheinland-Pfalz unter anderem als landespolitischer Korrespondent und Redaktionsleiter von ARD Aktuell in Mainz tätig.

Kai Gniffke ist bei Twitter aktiv und bloggt regelmäßig unter dem Titel "Gniffke bloggt".

Zum Thema "Corona" hat sich Gniffke mehrfach geäußert, beispielsweise zu den Vorwürfen einseitiger Berichterstattung des SWR.

"Wenn wir über politische Positionen berichten, machen wir sie uns nicht zu eigen. Der Überbringer der Botschaft ist nicht der Urheber."

Rhein-Neckar Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann

Jennifer Kettemann ist 39 Jahre alt, verheiratet, hat zwei Kinder und lebt in ihrer Geburtsstadt Frankenthal. Bei den Rhein-Neckar Löwen führt die Diplom-Betriebswirtin die Geschäfte seit 2016.

Die Corona-Pandemie hat die Rhein-Neckar Löwen in Turbulenzen gebracht. Der Etat war um einen mittleren sechsstelligen Betrag geschrumpft, es sei ein Wunder, dass der Verein das überstanden habe.

"Die Corona-Pandemie ist die härteste Zeit der Rhein-Neckar-Löwen."

Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz

Peter Kurz steht Mannheim bereits seit 2007 als Oberbürgermeister vor. Zuletzt wiedergewählt im Jahr 2015 für weitere acht Jahre. Der 58-Jährige hat Jura in Mannheim studiert, 1995 dort auch promoviert. Als gebürtiger Mannheimer liegt Kurz die Stadt besonders am Herzen. "Lieber gestalten, statt verwalten" – so beschreibt Kurz sein politisches Leitmotiv, das er unter anderem auch als Präsident des Städtetags Baden-Württemberg umsetzt.

Seit der der Corona-Pandemie wendet sich Kurz immer wieder mit Videobotschaften an die Menschen zur aktuellen Lage. Die Pandemie sei "eine extreme Herausforderung für uns alle". Nicht nur die Mannheimer Stadtgesellschaft habe durch die fehlende Kultur gelitten.

"Das ist für mich ein Verlust von Gesellschaftlichkeit. Kultur führt immer eine Gruppe von Menschen zusammen, die einen Teil von Stadtgesellschaft bilden. Dass das gerade nirgendwo mehr stattfindet, erlebe ich als ganz unmittelbaren persönlichen Verlust."

Pfarrerin Ilka Sobottke

Ilka Sobottke, Jahrgang 1966, ist seit 1999 Pfarrerin in Mannheim in der Citygemeinde Hafen-Konkordien. In der ARD spricht Sobottke "Das Wort zum Sonntag" und ist damit einem Millionenpublikum bekannt.

In dieser Rolle hatte sich Sobottke zuletzt für das Impfen stark gemacht. Die Reaktion: Viele positive Zuschriften, aber auch Hass-Mails. Unterstellt wurde ihr ein unkritischer Umgang sowie Lobbyismus für die Pharmaindustrie. Sobottke geht davon aus, dass der Shitstorm möglicherweise aus der Querdenker-Szene gesteuert wurde.