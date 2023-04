Ponyhof Linkenmühle bei Walldürn: Abriss und Wiederaufbau

per Mail teilen

Nach dem Feuer an der Linkenmühle bei Walldürn laufen die Abriss- und Aufräumarbeiten. Ende Januar hatte ein Feuer Stallungen und Hallen auf dem Gelände komplett zerstört.

Auf dem Gelände der beliebten Linkenmühle nahe Walldürn (Neckar-Odenwald-Kreis) läuft der Wiederaufbau nach dem Brand im Januar. Vor Ort sieht es aus, als seien die Flammen eben erst gelöscht worden. Überall Trümmer, verkohltes Holz, Haufen mit verbranntem Stroh. Noch immer liegt Brandgeruch in der Luft. "Daran haben wir uns inzwischen gewöhnt", sagt Betreiber Ralf Block. Dabei ist der Brand - einer der größten in der jüngeren Geschichte der Stadt Walldürn - schon drei Monate her.

Aufräumarbeiten an der abgebrannten Linkenmühle bei Walldürn SWR

Wiederaufbau der Linkenmühle hat begonnen

Zunächst waren nach dem Großfeuer Gutachter in den Brandruinen unterwegs, dann mussten die Abrissarbeiten ausgeschrieben werden. Seit vergangener Woche nun beseitigen Bagger Trümmer und verkohlte Gebäudereste.

"Es ist nichts mehr zu verwenden. Wir müssen alles abreißen, um wieder auf Null zu kommen und neu zu bauen."

Wieder neu aufgebaut werden müssen neben Ställen und Lagerräumen auch eine Reithalle und eine große Maschinenhalle. Die Familie Block als Betreiber des Pferde- und Ponyhofes hofft, dass bis zum Winter ein Großteil der Arbeiten abgeschlossen werden kann. Denn, wenn es richtig kalt werde, solle es wieder Ställe für die Pferde und Ponys geben.

"Das Ziel ist, dass wir bis zum Herbst zumindest ein Dach haben."

Millionenschaden nach Feuer auf dem Ponyhof

Bei dem Feuer Ende Januar waren Stallungen, Lagerräume und mehrere Hallen vernichtet worden. Rund 250 Männer und Frauen von Feuerwehren, Technischem Hilfswerk und Rotem Kreuz waren über Tage hinweg an der Linkenmühle im Einsatz. Menschen und Tiere waren bei dem Großbrand nicht verletzt worden. Nach den Informationen der Betreiberfamilie gehen die Gutachter inzwischen davon aus, dass ein Schaden von mindestens 1,6 Millionen Euro entstanden ist.