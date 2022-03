Hoffnung auf Erholung der Elz

Ein Störfall in der Kläranlage der Neckar-Odenwälder Gemeinde Limbach hatte Anfang Mai für Schlagzeilen gesorgt. Jetzt gibt es eine erste Entwarnung. Ein sogenanntes Flockungsmittel war in das Abwasser der Kläranlage geraten und so in die Elz. Auf dem betroffenen acht Kilometer langen Abschnitt waren in den folgenden Tagen mehr als 2.000 tote Fische gezählt worden. Die Befürchtung: die Elz sei auf mehrere Jahre tot. Ein Gutachter bewertet derzeit noch das Ausmaß und die ökologischen Folgen. In einem Zwischenbericht heißt es aber, dass die ökologisch wertvollen Kleinstlebewesen nicht nachhaltig geschädigt worden seien, es also Hoffnung auf eine Erholung der Elz gibt.