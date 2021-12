Das letzte Wort zum Sonntag von Ilka Sobottke

Drei Jahre lang hat die Mannheimer Pfarrerin Ilka Sobottke im Wort zum Sonntag als Fernsehpfarrerin gearbeitet. Diese Aufgabe wird sie nun beenden.

Ilka Sobottke hat die aktuellen Themen in ihrem Wort zum Sonntag immer hoch geschätzt. Ob es Gedanken zum Impfen waren oder über Drohungen im Netz. SWR Aktuell hat mit ihr über die Zeit als Fernsehpfarrerin gesprochen.

Ihr letztes Wort zum Sonntag predigt Ilka Sobottke in der ARD am Samstag (11.12.21) um 23.50 Uhr.

SWR Aktuell: Ist bei dem Abschied auch Wehmut dabei?

Ilka Sobottke: Ja, ich habe das wirklich sehr gern gemacht und habe auch sehr viel gelernt. Ich bin gerne ins Studio nach Mainz gefahren und hatte eine sehr gute redaktionelle Begleitung. Das ist schon eine große Herausforderung, dieses Format, vier Minuten. Alles konzentriert sich auf das Gesicht und die Hände. Dann ist es das Wort und die Person, die da steht.

SWR Aktuell: Sind Sie auch öfters mal auf der Straße erkannt worden?

Ilka Sobottke: Ja, das ist tatsächlich so. Mich haben Leute in ganz unterschiedlichen Situationen angesprochen. Mich haben aber auch viele Leute angesprochen, die mich kennen, die dann gesagt haben: "Ich habe dich wieder mal gesehen", auch wenn wir uns sonst lange nicht "live" gesehen haben. Aber es gab auch Leute, die ich überhaupt nicht kannte, die auf einmal gesagt haben: "Ich habe Sie im Fernsehen gesehen.“ Interessante Kontakte, die da entstehen.

SWR Aktuell: Lief denn der Vertrag mit der ARD jetzt regulär aus? Oder hat der Abschied andere Gründe gehabt?

Ilka Sobottke: Da gibt es gar keinen Vertrag, sondern das ist so, dass die Rundfunkbeauftragten der Landeskirchen auf der evangelischen Seite alle drei Jahre ein Casting machen und jedes Mal neue Leute in Augenschein nehmen. Dann guckt man, ob da neue Leute dabei sind, die man besonders gerne dazu nehmen möchte. Dann passiert das schon mal, dass man sagt: "Jetzt haben wir so tolle Neue." Dann gibt es einfach einen Stabwechsel.

SWR Aktuell: Inwieweit konnten Sie denn Erfahrungen aus Ihrer Mannheimer Konkordienkirche im Wort zum Sonntag nutzen und in Worte packen?

Ilka Sobottke: Insbesondere die Begegnungen, die wir hier in der Vesperkirche haben, die ja was Besonderes sind, also der intensive Umgang mit Menschen, die am Rand der Gesellschaft sind. Das kam mehrfach vor. Ansonsten habe ich meist darauf reagiert, was für mich auch politisch oben auf lag. Da ging es mal um Geflüchtete, mal um das Impfen. Das hat viel mit meiner Gemeinde zu tun, aber auch mit dem, was ich im persönlichen Umfeld erlebe.

SWR Aktuell: Normalerweise sorgt das Wort zum Sonntag nicht für Schlagzeilen in größerer Form. Ausnahme war in diesem Jahr Ihr Werben für eine Impfung gegen Corona. Das hat im Netz auch zeitweise zu Hass-Tiraden gegen Sie geführt. Wie bewerten Sie das im Rückblick?

Ilka Sobottke: Ich habe genau gewusst, dass ich, wenn ich das Wort zum Sonntag zum Thema Impfen mache, auch Gegenwind bekomme. Aber dass das in dieser Art und Weise in Kampagnen geschehen könnte, das habe ich mir nicht gedacht. Ich habe insgesamt fast tausend Kommentare bekommen - sei es auf Facebook, oder als Mails. Ich habe Briefe und sogar Anrufe zu Hause bekommen, bis dahin, dass eine Frau mich angerufen und gesagt hat, ihr Vater habe sich impfen lassen aufgrund meines Wortes zum Sonntag und sei daraufhin gestorben. Ich sei also schuld an seinem Tod. Das war schon ein Ausmaß an Hass, das mir entgegen geschlagen ist, das habe ich mir so nicht vorstellen können. Das hat mich nicht vorsichtiger gemacht, aber es hat mich beschäftigt, obwohl es nicht der erste Shitstorm war, den ich erlebt habe. Aber es war bis jetzt der heftigste.

SWR Aktuell: Was nehmen Sie denn als positive Erfahrungen mit von Ihrer Zeit als Wort zum Sonntag-Pfarrerin, für Ihre Arbeit als Pfarrerin der City-Kirche Konkordien?

Ilka Sobottke: Innerhalb der vier Minuten, die man hat, auf einen Gedanken konzentrieren, und den dann so klar und verständlich wie möglich zu formulieren, dass Menschen damit gehen können. Den Gedanken auch so freundlich und nicht vorwurfsvoll zu formulieren, dass da auch theologische Gedanken oder Begegnungen mit dem Göttlichen auf den späten Samstagabend auf dem Sofa in einer Weise gesprochen werden, dass Menschen sich ansprechen lassen können. Ich predige viel kürzer, seit ich das angefangen habe. Ich glaube, dass es so auch leichter und klarer wird, was ich wirklich sagen möchte.