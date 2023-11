Mannheimer Luisenpark im "BUGA-Blues"?

Einige Besucherinnen und Besucher zeigen sich nach einem Ausflug in den Mannheimer Luisenpark am Freitag enttäuscht. Doch für viele Kritikpunkte gibt es gute Erklärungen.

Barbara H. hat seit vielen Jahren eine Dauerkarte für den Mannheimer Luisenpark. Auch an diesem regnerischen Freitag hat sie einen langen Spaziergang durch die herbstliche Anlage unternommen.

Der Luisenpark im Herbst. SWR

Die Pflanzenwelt sei wunderschön, die frisch gesetzten Stiefmütterchen in den Beeten prächtig, freut sich die Bürgerin. Dennoch befindet sich der Luisenpark ihrer Ansicht nach in einer Art "BUGA-Blues". Die Nachwehen der Bundesgartenschau müssten offenbar "noch auskuriert werden". Außer dem Seerestaurant hätten alle gastronomischen Angebote geschlossen, moniert Barbara H. Sie vermisse ein "gemütliches Café", außerdem gebe es "überall Baustellen", in der Unterwasserwelt stünden "viele der Aquarien leer".

Die "Neue Parkmitte" im Luisenpark ist eingerüstet. SWR

Parkleitung nennt Gründe

Nach dem BUGA-Ende war der Mannheimer Luisenpark für etwa drei Wochen geschlossen. Seit dem 30. Oktober läuft der reguläre Betrieb wieder. Bei der Parkleitung suchen wir nach Antworten, konfrontieren sie mit den Eindrücken der Besucherin. Tatsächlich sei das gastronomische Angebot derzeit ausgedünnt, informiert Sprecherin Alexandra Wind. So habe das Café an der Gondoletta gerade geschlossen, weil nach der BUGA planmäßige Umbauten im Inneren erfolgten. Der Außenbetrieb aber laufe weiter, und auch das Teehaus sei geöffnet.

Umbauarbeiten im Café an der "Neuen Parkmitte" SWR

Dass sich auf dem Parkgelände zahlreiche Baustellen befänden, verneint Wind vehement. Es gebe nur eine einzige: das Hauptgebäude der "Neue Parkmitte" sei komplett eingerüstet, weil seit langem geplante Dacharbeiten durchgeführt werden.

Hier entsteht der Dachbelag für den Winter. Wegen des regnerischen Wetters ziehen sich die Arbeiten hin.

Probleme mit den Aquarien immer noch nicht gelöst

Die "Unterwasserwelt" im Luisenpark beherbergt 21 Aquarien. Acht der Becken stehen derzeit leer, sind weder mit Wasserpflanzen noch mit Fischen befüllt. Nach Auskunft von Christine Krämer, Leiterin der Zoologie im Luisenpark, sind mangelhafte Beschichtungen der Grund. Als die Becken testweise mit Wasser befüllt worden sind, so Krämer, habe das Material überraschend reagiert und einen Grauschleier gebildet. Noch sei unklar, ob sich Mikropartikel lösten und Fische zu Schaden kommen könnten. Diese Frage müsse mit den Fachfirmen geklärt werden. Das Problem hat den Park die ganze BUGA-Zeit hindurch begleitet.

Die Leiterin der Zoologie im Luisenpark, Christine Krämer, vor einem der leeren Aquarien. SWR

Ärger über Verlegung von Spielplätzen

Ein anderer Besucher, der anonym bleiben will, ist mit seinem Enkel im Luisenpark unterwegs. Der Großvater findet es ärgerlich, dass er das Trampolin auf dem Spielplatz nicht mehr habe finden können - sehr zum Bedauern seines kleinen Begleiters. Wir erfahren später, dass dieses von seinem angestammten Platz ab- und in der Nähe des Wasserspielplatzes wieder aufgebaut worden ist. Um die Spielgeräte "gleichmäßiger" über den Park zu verteilen, heißt es.

Kritik an Zugängen zum Luisenpark

Ein weiterer Kritikpunkt bezieht sich auf die Eingänge zum Luisenpark. Die beiden Nebeneingänge am Unteren Luisenpark und in der Fichtestrasse sind bereits seit längerem geschlossen. Besucherinnen und Besucher können die Parkanlage über den Haupteingang sowie den Zugang am Fernmeldeturm erreichen. Wegen der langen Wege ist das für gehbehinderte Menschen teils ein Problem. Luisenpark-Geschäftsführer Michael Schnellbach lässt deshalb aktuell prüfen, ob ein dritter Zugang vis à vis der ehemaligen Lanz-Villa in der Oststadt finanzierbar ist. Dieser würde, wenn überhaupt, dann frühestens "im Sommer" gebaut.

Der Zugang am Unteren Luisenpark ist schon länger geschlossen. SWR

Es gibt auch sehr zufriedene Besucher

Wunschlos glücklich und überaus zufrieden zeigt sich hingegen das Ehepaar Gilbert und Bianca Schön aus Germersheim bei ihrem Ausflug in den Mannheimer Luisenpark. Die beiden schwärmen vom "wunderschönen Schmetterlings- und Tropenhaus", der tollen Natur- und Pflanzenwelt. Und selbst die Currywurst schmeckt dem Ehepaar "ganz hervorragend".