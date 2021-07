Eigentlich heißt sie Kaiserring-Passage - doch bekannt ist sie als "Borelly-Grotte". Jetzt wird die ungeliebte Unterführung am Mannheimer Bahnhof verfüllt.

Grund für das Verfüllen mit Beton ist aktuell der Bau eines vierten Gleises für die Stadtbahn am Hauptbahnhof. Das ist Teil der Umgestaltung des Willy-Brandt-Platzes vor dem Bahnhof. Die Stadtbahn soll deutlich leistungsfähiger werden - zur Bundesgartenschau 2023 und auch wegen der Bauarbeiten an den Hochstraßen in Ludwigshafen.

Die Borelly-Grotte war rasch eher ein Ort des Unbehagens geworden SWR

Drogen und Kriminalität

Die Borelly-Grotte war überfällig. Vor fünf Jahren war sie dicht gemacht worden. Ihr Spitzname bezieht sich auf den damaligen Stadtoberbaudirektor Wolfgang Borelly, der den Bau verantwortete. Die Passage sollte für Fußgänger zum attraktiven Anziehungspunkt werden - tatsächlich geriet sie wegen Drogendelikten, Polizeieinsätzen und einer Vergewaltigung in die Schlagzeilen, bis die Eingänge 2016 versiegelt wurden.

1987 gab es mit "Abenteuer unter Tage" eine recht wilde Performance mit Musikgruppen in der Borelly-Grotte SWR

"Der Abschied von der Borelly-Grotte zieht einen symbolischen Schlussstrich unter die alte Verkehrsplanung der autogerechten Stadt, die Fußgänger und vielerorts auch Straßenbahnen in den Untergrund geschickt hat."

1000 Kubikmeter Beton pro Wochenende

Für die Verfüllung wird die Borelly-Grotte, die im Jahr 1962 eröffnet wurde, in vier Abschnitte aufgeteilt: Pro Wochenende werden etwa 1000 Kubikmeter Boden-, Sand-, Zement- und Flugasche-Gemisch in den unterirdischen Hohlraum gepumpt.

Die alte Passage ist bereits vollständig entkernt. Bei der Verfüllung werden auch Leerrohre für künftige Kabel gelegt. SWR

Betonpumpe behindert Verkehr

Durch der Betonpumpe zur Verfüllung ergeben sich an den Wochenenden vom 20. bis 22. August, 27. bis 29. August, 3. bis 5. September und vom 10. bis 12. September Einschränkungen für den Autoverkehr an der Kreuzung Bismarckstraße und Kaiserring, weil an jedem der Wochenenden die Pumpe an einem der vier Zugänge zur Grotte steht.

Stadtbahnausbau mit neuen Linien

Mit dem Stadtbahnausbau in Mannheim wird eine neue Stadtbahnlinie von Benjamin-Franklin-Village über Käfertal Bahnhof und Glückstein-Quartier bis zum Karlsplatz geschaffen. Mit Anpassung der Linien 6 und 8 werden zukünftig wichtige ÖPNV-Verbindungen optimiert und unter anderem das Planetarium, der Luisenpark sowie die Hochschule Mannheim besser an den Mannheimer Hauptbahnhof angebunden.