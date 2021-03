per Mail teilen

In der Stadtbücherei lesen Schauspielerinnen und Schauspieler vom Heidelberger Theater immer einmal im Monat kostenlos vor. Dieses Mal: Wolfgang Borcherts Kurzgeschichte "Schischyphusch".

Einmal im Monat lesen Schauspielerinnen und Schauspieler des Heidelberger Ensembles in der Stadtbücherei Heidelberg vor – und das kostenlos. Seit 2008 gibt es diese Aktion Lesezeit. Damals noch live vor Ort, heute in Zeiten der Pandemie online per Video.

Die 125. Lesezeit in der Stadtbücherei Heidelberg

Dieses Mal ist die Lesezeit etwas ganz Besonderes, denn: Sie ist die 125. und somit ein Jubiläum. Esra Schreier, Ensemble-Neuzugang, liest aus Wolfgang Borcherts berühmter Kurzgeschichte "Schischyphusch" vor.

"Natürlich fehlt mir das Publikum sehr und gerade deshalb ist es schön, dass es so was wie die Lesezeit gibt, weil wir dann doch noch Leute erreichen können." Esra Schreier, Schauspielerin Theater Heidelberg

Lesezeit online per Video

Die Videos der Lesezeit sind immer für 24 Stunden online und auf den Webseiten der Stadtbücherei und dem Theater Heidelberg zu finden.