Leoniden anschauen an der Sternwarte Weisbach

Viele Sternschnuppen erwartet Leoniden anschauen an der Sternwarte Weisbach

Sternschnuppenfans können sich freuen: In der Nacht auf Donnerstag soll es viele zu sehen geben. An der kleinen Sternwarte in Weisbach (Neckar-Odenwald-Kreis) treffen sich Hobby-Astronomen, um das Spektakel anzusehen.