Im Mannheimer Süden hat es für die CDU mit ihrem Kandidaten Lennart Christ nicht gereicht. Die Christdemokraten wurden mit 16,7 Prozent der Stimmen zweitstärkste Kraft.

Damit musste sich die CDU den Mannheimer Grünen geschlagen geben. Kandiatin Elke Zimmer lag am Ende des Wahlabends mit 35,9 Prozent unangefochten an der Spitze und gewann das Direktmandat. Die SPD landete im Wahlkreis bei 15,9 Prozent. Sozialdemokrat Boris Weirauch zieht über ein Zweitmandat aber trotzdem in den Landtag ein.