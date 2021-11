Seniorin verschönert Leimen mit Graffitis

per Mail teilen

Inge Hess will, dass ihre Heimatstadt Leimen schöner wird. Hässliche Stromkästen werden von ihr mit bunten Graffitis verziert. Ein ungewöhnliches Hobby für eine 80-Jährige.

Inge Hess aus Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) ist eine Frau mit viel Energie und Tatendrang. Bis vor kurzem stand sie als Selbstständige noch mitten im Berufsleben, engagierte sich im Partnerschaftsverein und in sozialen Projekten. Jetzt hat sie sich eine neue Aufgabe gesucht.

Keine obszönen Bilder

Die verdreckten Stromkästen, die es in Leimen an jeder Ecke gibt, empfindet sie als Schandflecken. Deshalb kam sie auf die Idee, sie mit schönen Motiven zu verzieren. Der Stromanbieter fand das gut – und Inge Hess legte los. Nur obszöne Bilder solle sie nicht auf die Kästen sprühen, sagt sie und lacht.

Mit solchen Motiven verziert Inge Hess die grauen Stromkästen SWR

Ohne Schablone geht nichts

Seitdem ist Inge Hess immer dann unterwegs, wenn das Wetter nicht allzu ungemütlich ist. In einem Korb hat sie Spraydosen mit den unterschiedlichsten Farben dabei – und Schablonen mit Motiven, die sie zuhause selbst hergestellt hat. Aus der freien Hand sprühen kann sie noch nicht, sie ist "ja schließlich keine Künstlerin", sagt sie. Mit den Werken ihrer jungen Graffiti-Kollegen kann Inge Hess nur wenig anfangen – ihr ist es lieber, wenn man die gesprayten Motive auf den ersten Blick zu erkennen sind und einfach gute Laune machen.

Leimen schöner machen

Bei den Anwohnern kommt ihr Engagement gut an – nur von der Stadt Leimen hat sie nach eigenen Angaben noch keinerlei Rückmeldung bekommen. Am Ende ist ihr das aber egal: Inge Hess will weitermachen und hofft auf Mitstreiter, die ihr dabei helfen, Leimen Stück für Stück noch ein kleines bisschen schöner zu machen.