per Mail teilen

Leimen will den Lärm in der Stadt eindämmen und hat deshalb bereits Ende vergangenen Jahres einen sogenannten Lärmaktionsplan beschlossen. Dazu wurde nun in besonders betroffenen Straßen innerorts die Geschwindigkeit von 50 auf 30 reduziert. Außerorts von Tempo 70 auf 50. Die Stadt erhofft sich von der Maßnahme unter anderem eine Verbesserung der Lebensqualität für Bürgerinnen und Bürger.