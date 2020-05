In einem Kellerraum eines Einfamilienhauses im Leimener Stadtteil St. Ilgen (Rhein-Neckar-Kreis) ist am Samstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Ursache ist laut Polizei noch unklar. Die Bewohner, ein älteres Ehepaar, konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen. Sie wurden vorsorglich zur Beobachtung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung gibt es laut Polizei nicht.