In Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) hat am Samstagabend ein Unbekannter einen Getränkemarkt überfallen. Der Täter bedrohte laut Polizei den 25-jährigen Mitarbeiter mit einer Pistole und flüchtete mit der Beute in Richtung Stadtmitte. Die Fahndung blieb ohne Erfolg.