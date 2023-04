Regierungspräsidium: Arbeiten am Leimbach in Leimen dauern noch

per Mail teilen

In Leimen wächst der Unmut über die Hochwassergefahr durch den Leimbach. Zuständig ist das Regierungspräsidium, das sich jetzt geäußert hat.

Die Stadt könne im Interesse der Anwohner nicht länger warten, so der Leimener Oberbürgermeister Hans Reinwald. Bei einem Starkregen könne es zu Überflutungen kommen, weil der Leimbach zwischen Leimbachstraße und den Lachwiesen, wo er in einem Damm fließt, immer Höchststände aufweise. Diese würden auch durch Äste oder Zweige verstärkt, die an den Brücken hängenbleiben.

Gefahr, dass der Damm überläuft

Es bestehe die Gefahr, dass der Damm das Wasser nicht mehr fassen kann. Dann würden auch tiefer liegende Gebiete voll laufen. Die Stadt verlangt vom Regierungspräsidium, endlich aktiv zu werden. Das Regierungspräsidium hat sich nach der Pressemitteilung aus Leimen zu Wort gemeldet.

Der Landesbetrieb Gewässer im Regierungspräsidium Karlsruhe sei dabei, die Maßnahmen am Leimbach "Schritt für Schritt" anzugehen. Das Hochwasserrückhaltebecken Nußloch und die Ausbaumaßnahmen am Hardtbach sind umgesetzt, darauf weist das Regierungspräsidium hin. So könne bei Hochwasser der Abfluss im Leimbach im Bereich Nußloch/St.Ilgen gedrosselt werden.

Lösung erst bei Gesamtsanierung

Der Gewässerausbau zur endgültigen Verbesserung der Gesamtsituation müsse aber noch warten. Die geforderte Sedimenträumung und Dammertüchtigung könnten nur im Rahmen einer Geamtsanierung des Bachlaufs erfolgen. Nach aktuellem Stand sei jedoch frühestens Ende 2023 mit einem Planfeststellungsbeschluss für diese Maßnahme mit dem Kürzel M4 zu rechnen. Wann mit den Baumaßnahmen begonnen werden könne, sei noch nicht abschätzbar.

Automatisierung und Hilfspegel

Um die Situation für eine Übergangszeit zu verbessern, soll jetzt geprüft werden, ob der Zufluss am Hochwasserrückhaltebecken Nußloch noch früher gedrosselt werden könne. Zurzeit werde auch eine Automatisierung sowie die Einrichtung eines Referenzpunktes in diesem Bereich geprüft. Dabei geht es besonders um Hilfspegel. Die Arbeiten dauern noch, teilt das Regierungspräsidium mit.