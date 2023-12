Polizei findet verbrannte Person nach Unfall in Auto

Noch dauern die Ermittlungen zu einem Unfall am frühen Mittwochmorgen im Rhein-Neckar-Kreis an: Wer ist die unbekannte Person, die in einem verunfallten Auto gefunden wurde?

Nach einem Unfall hat die Polizei den Leichnam einer unbekannten Person gefunden. Laut Mitteilung der Polizei kam ein Auto am frühen Mittwochmorgen bei Laudenbach (Rhein-Neckar-Kreis) von der Straße ab, prallte gegen eine Mauer und kam anschließend in einem Feld zum Stehen. Dort fing es anschließend Feuer. Einsatzkräfte entdeckten bei den Löscharbeiten eine bereits verbrannte Person im Auto. Die Ermittlungen zum Unfallhergang sowie zur Identität der Leiche dauern an. Die Polizei geht aktuell von einem Unfall aus.