Fast einen Monat lang wurde ein 20 Jahre alter Mannheimer Student auf der griechischen Insel Kreta vermisst. Jetzt haben Bergsteiger seine Leiche in der Samaria-Schlucht gefunden.

Seit Mitte Februar waren verschiedene Teams mit Spürhunden und einem Helikopter im Einsatz, um nach dem vermissten Mannheimer Informatikstudenten zu suchen. Jetzt hat eine Gruppe von Bergsteigern im Bereich der bei Touristen beliebten Samaria-Schlucht die sterblichen Überreste des 20-Jährigen entdeckt. Er konnte anhand von Fotos und der Kleidung identifiziert werden, heißt in einem Bericht des griechischen Senders "ERTNews".

Leiche soll gerichtsmedizinisch untersucht werden

Die Leiche soll nun in der Rechtsmedizin in Chania untersucht werden. Die offizielle Suchaktion war bereits vor einigen Tagen eingestellt worden, heißt es in dem Artikel weiter. Laut örtlichen Medienberichten hatten die erfahrenen Bergsteiger die Nacht in der Gebirgsregion des rund 2.000 Meter hohen Berges Gigilos verbracht. Am Freitagmorgen entdeckten sie dann in einer schwer zugänglichen Region namens Mitato von Tzatzimos den leblosen Körper.

Zahlreiche Helfer waren vor Ort im Einsatz. privat

Nebel und Schnee erschwerten Vermisstensuche auf Kreta

Der 20-jährige Student hatte ohne Begleitung auf Kreta Urlaub gemacht. Auf der griechischen Insel wollte der gebürtige Heidelberger vor allem Lauf-Touren in der Natur machen. Am 13. Februar war er im Bereich der Samaria-Schlucht unterwegs, als sich seine Spur verlor. Die Suche nach dem Studenten musste immer wieder wetterbedingt abgebrochen werden.