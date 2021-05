Die Heraeus Bildungsstiftung und der Deutsche Philologenverband haben am Dienstag den Deutschen Lehrerpreis verliehen. Das Leitungsteam der Maria-Sibylla-Merian-GrundschuleWiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) kam in einer Kategorie auf den 2. Platz.

Das sind für alle Beteiligten im Schulsystem keine einfachen Rahmenbedingungen in den vergangenen Monaten gewesen. Umso wichtiger ist es, wie sehr sich auch Lehrende besonders in dieser Zeit engagieren. Und kreativ werden. Der Deutsche Lehrerpreis hebt diese Menschen hervor. Auch in diesem Jahr.

"Klare Teamleistung"

In Wiesloch geht der 2. Platz in der Kategorie "Vorbildliche Schulleitung" also in diesem Jahr an das dreiköpfige Schulleitungsteam der Maria-Sibylla-Merian Grundschule. Für Rektorin Simone Starke eine Riesenfreude - und eine klare Teamleistung. Der Team-Gedanke – das lag und liegt Simone Starke am Herzen. Einsame Entscheidungen sind nicht ihr Ding: Deshalb macht sie die Schulleitung zusammen mit ihren Kolleginnen Simone Uhlig und Daniela Maurath. Mit Herzblut und Humor managen sie den Schul-Alltag, auch wenn der sich nach über einem Jahr Corona-Krise alles andere als einfach gestaltet.

Nominiert vom eigenen Lehrerkollegium

Nominiert wurde das Schulleitungsteam um Simone Starke von den Lehrern und Lehrerinnen der Merian-Schule. Eine von ihnen ist Carmen Platz. Sie unterrichtet vor allem Englisch in den dritten und vierten Klassen – und sie hatte die Idee, ihre Schulleiterin beim Deutschen Lehrerpreis vorzuschlagen.

Digitales Lernen: In Wiesloch gehört das in der Grundschule selbstverständlich dazu. SWR

Selbst Initiative ergreifen

Auch die Ausstattung der Schule geht zu einem Großteil auf das Engagement des Führungsteams zurück. So gibt es zum Beispiel in fast allen Klassen Tablets für das digitale Lernen. Dafür mussten Simone Starke und ihre Kolleginnen viele Anträge schreiben und Klinken putzen. Genauso wie bei den Spielgeräten im Schulgarten. Die hat die Hopp-Stiftung gesponsert – nachdem das Führungstrio immer wieder angefragt hat. Nicht warten, bis von oben was kommt, sondern selbst tätig werden. Das ist das Motto. Das Preisgeld von 1.000 Euro wird wieder zurück in die Schule fließen.

Ludwigshafener Lehrer motiviert kreativ

In der Kategorie "Ausgezeichnete Lehrkräfte" wird der Ludwigshafener Deutsch-, Philosophie- und Ethik-Lehrer Holger Kellmeyer vom Carl-Bosch-Gymnasium geehrt. Nach Angaben der Jury wurde er von den Schülern seiner beiden letzten Abschluss-Jahrgänge nominiert – für seine kreative Unterrichtsgestaltung, sein hohes Fach- und Allgemeinwissen, seine große Motivation und seine Herzlichkeit.

Der Deutsche Lehrerpreis wird seit 2009 verliehen. Er soll nach Angaben der Initiatoren dazu beitragen, das Image des Lehrerberufs in der Öffentlichkeit zu fördern und Anstöße zur Verbesserung des Unterrichts an Schulen zu geben.