Er könnte längst die Rente genießen, aber stattdessen gibt er auch mit 81 Jahren noch immer regelmäßig Unterricht. Volker Hoffmann ist Lehrer für Mathe und Physik an einem Privatgymnasium in St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis). Außerdem gibt er den Nachwuchsfußballern der TSG Hoffenheim Nachhilfe, wenn sie zu viele Schulstunden verpasst haben. Volker Hoffmann: Mit 81 Jahren immer noch gerne Lehrer Eigentlich wollte Volker Hoffmann gar kein Lehrer werden. Eines Tages fragte ihn ein Bekannter, ob er nicht Mathestunden in einem Heidelberger Gymnasium geben wollte. Nach seinem Physikdiplom im Jahr 1969 stieg er ein und holte sein Referendariat an einer Mannheimer Schule nach. Mehr als 40 Jahre unterrichtete er an einem Heidelberger Gymnasium - nicht nur Mathe und Physik, sondern auch Informatik oder auch Astronomie - bis er das offizielle Rentenalter erreicht hatte. Es gibt keine "hoffmannslosen" Fälle. Volker Hoffmann erklärt geduldig auch die kompliziertesten Formeln für die Schülerinnen und Schüler des Löwenrot-Gymnasiums in St. Leon-Rot. SWR Mittlerweile arbeitet Volker Hoffmann seit vielen Jahren im Löwenrot-Gymnasium in St. Leon-Rot, sechs Stunden pro Woche. Neben dem Unterricht organisiert er Exkursionen - zum Beispiel zur Europäischen Organisation für Kernforschung (CERN) in Genf oder zum Heidelberger Ionenstrahl-Therapiezentrum. Und er spielt gerne Tischtennis mit seinen Schülerinnen und Schülern, wenn dafür Zeit ist. Nachhilfe in Mathe und Physik für Hoffenheims Fußballer Nach der eigentlichen Schule begleitet Volker Hoffmann die Nachwuchsfußballer der TSG Hoffenheim auf ihrem Weg zum Schulabschluss. Dort ist er offiziell kein Lehrer, sondern Lernbegleiter. Für die, die viel Zeit auf dem Fußballplatz verbringen und den Unterrichtsstoff nachholen müssen. Die Schüler werden hier in kleineren Gruppen unterrichtet. Das Ganze ist Teil des Projekts "Anpiff ins Leben". Ziel ist, dass die Fußballer einen guten Schulabschluss schaffen. Ich muss nicht auf den Malediven Urlaub machen. Da gebe ich lieber eine Stunde Mathe-Unterricht. Im vergangenen Jahr hat sein erster Abiturjahrgang von 1974 sein 50-jähriges Jubiläum gefeiert. Wann Volker Hoffmann aufhören will zu unterrichten, weiß er noch nicht.