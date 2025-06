Gegen den Lehrermangel: Mit 81 Jahren unterrichtet Volker Hoffmann immer noch Mathe und Physik - an einem Gymnasium in St. Leon-Rot und bei den Nachwuchs-Fußballern in Hoffenheim.

Er könnte längst in Rente sein, unterrichtet aber mit 81 Jahren immer noch. Volker Hoffmann ist Lehrer für Mathe und Physik an einem Privatgymnasium in St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis). Und er gibt den Nachwuchsfußballern der TSG Hoffenheim Nachhilfe, wenn die zu viel Unterricht verpasst haben. Dort ist er offiziell kein Lehrer, sondern Lernbegleiter. Für die, die viel Zeit auf dem Fußballplatz verbringen und den Unterrichtsstoff nachholen müssen. Die Schüler werden hier in kleineren Gruppen unterrichtet. Das Ganze ist Teil des Projekts "Anpiff ins Leben". Ziel ist, dass die Fußballer einen guten Schulabschluss schaffen.