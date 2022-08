Lebensmittelkontrolleure machen manch ekeligen Fund. Am Donnerstag hat die Stadt Mannheim vorgestellt, was die Kontrolleure im Jahr 2021 alles zu beanstanden hatten.

Manchmal können auch Lebensmittelkontrolleure -und kontrolleurinnen nur erstaunt den Kopf schütteln. Denn im vergangenen Jahr rief eine Frau bei der Mannheimer Lebensmittelüberwachung an und teilte mit, dass in einem Restaurant eine Katze über die Theke marschiert sei. Das mussten sich die Lebensmittelkontrolleure näher ansehen, sagt Sissi Denefleh, Teamleiterin bei der Mannheimer Lebensmittelüberwachung.

Lebensmittelkontrolleure der Stadt Mannheim haben in einem Imbiss eine Fliegenfalle voller Fliegen direkt über dem Herd gefunden. Stadt Mannheim

Katze auf der Theke zu Hause

Die Kollegen hätten vor Ort tatsächlich eine Katze vorgefunden, schlafend in ihrem Körbchen. Im Thekenbereich stand außerdem ein Katzenbaum. Der Gastronom habe schließlich zugegeben, dass niemand zu Hause sei, der sich um die Katze kümmern könne, deswegen habe er sie mitgenommen. Eine Katze sei in der Gastronomie aber verboten, erklärt Sissi Sissi Denefleh. Denn sie könnten ja auch irgendwie in die Küche gelangen und das sei unhygienisch.

Problem ist, dass diese Katze in die Küche gehen kann, wenn die Türe offen steht, so dass die Gefahr besteht, dass die Katze an die Lebensmittel kommt.

Insgesamt rund 140 Verbraucherbeschwerden im Jahr 2021

Insgesamt rund 140 solcher Verbraucherbeschwerden sind im vergangenen Jahr bei der Mannheimer Lebensmittelüberwachung eingegangen. Nicht alle Beschwerden sind berechtigt, sagt Sissi Dennefleh. Ein Mann zum Beispiel hatte sich gemeldet, der Studentenfutter gegessen hatte und über Übelkeit und Schwellungen klagte. An dem Studentenfutter sei nichts zu beanstanden gewesen, erklärt sie. Der Mann müsse also eine Allergie gehabt haben. Auch angeblich merkwürdige schmeckende Äpfel führten zu keinem Befund.

Angeknabberte Schokolade: Mäuse in einem Mannheimer Supermarkt

Insgesamt 22 der Beschwerden seien aber tatsächlich ein Treffer gewesen. So habe zum Beispiel ein Mann angerufen und eine angeknabberte Tafel Schokolade in einem Supermarkt gemeldet. Als die Lebensmittelkontrolleure und -innen anrückten, entdeckten sie neben der Schokolade noch weitere Lebensmittel, die angefressen waren. Der Befund: Mäusebefall.

Bei 60 Prozent der Kontrollen gab es etwas zu beanstanden

Die Mannheimer Lebensmittelüberwachung hat im Jahr 2021 gut 2.600 Kontrollen durchgeführt. In 60 Prozent der Fälle gab es etwas zu beanstanden – von Fliegenfallen über dem Herd, Kakerlaken in der Küche bis hin zu altem Fett, das von einer Dunstabzugshaube ins frisch gekochte Essen tropfte.

An einer Wand in einem Restaurant klebt Fett und Sauce. Stadt Mannheim

Ein Großteil der Fälle seien aber eher kleinere Vergehen, sagt Peer-Kai Schellenberger, Abteilungsleiter des Fachbereichs Sicherheit und Ordnung der Stadt Mannheim. Die Mitarbeiter und Mitarbeterinnen seien sehr penibel, da werde jede kleine Abweichung von den Vorgaben dokumentiert, wie eine verschmutzte oder verschmorte Dichtung an einem Kühlschrank.

Nicht jede Beanstandung heißt, dass wir Mäusekot oder Ähnliches gefunden haben.

Nicht alles, was die Lebensmittelüberwachung in Mannheim beanstandet, ist Mäusekot oder Ähnliches. Sie moniert auch Dinge wie verschmutzte oder verschmorte Dichtungen. Stadt Mannheim

Glassplitter in der Olivenkonserve

Die Mannheimer Kontrolleure und Kontrolleurinnen haben bei ihren unangekündigten Besuchen in Restaurants, Imbissen, Großküchen und bei Lebensmittelproduzenten auch zahlreiche Proben genommen – gut 1.500 sind es 2021 gewesen. Dabei wurden sechs der Proben als gesundheitsschädigend beanstandet, etwa weil in Gewürzmischungen Grenzwerte überschritten wurden oder Gemüse pestizidbelastet war. Außerdem entdeckte die Lebensmittelüberwachung Glassplitter in einer Olivenkonserve. Diese stammte aber nicht aus Mannheim. Die Lebensmittelüberwacher gaben eine Schnellwarnmeldung an die zuständige Behörde raus, damit diese bei dem Hersteller herausfindet, wie das Glas in die Konserve gekommen ist.

Fünf Betriebe mussten zwischenzeitlich geschlossen werden

Im Jahr 2021 hat die Mannheimer Lebensmittelüberwachung 16 Strafverfahren einleiten lassen, 71 Bußgeldverfahren und 30 gebührenpflichtige Verwarnungen. Vier Betriebe mussten vorübergehend schließen, weil die Hygienemängel so groß waren.

Die Mannheimer Lebensmittelkomntrolleure haben Kakerlaken in Gastronomiebetrieben gefunden. Stadt Mannheim

Eine Bäckerei musste außerdem eine Backstube im Keller dicht machen. Diese war weder von der Stadt genehmigt worden noch habe sie den Vorgaben entsprochen.